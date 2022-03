Esporte 06/03/2022 07:41 EDUARDO GOMES I DIÁRIO DE CUIABÁ Copa do Brasil é mapa da mina para o futebol No deficitário futebol de Mato Grosso três clubes encontraram a tábua de salvação no torneiro nacional AssCom Dourado Com futebol deficitário Mato Grosso encontra na Copa do Brasil o mapa da mina, ao menos para o Cuiabá Esporte Clube, Clube Esportivo Operário Várzea-grandense e o União Esporte Clube que se classificaram para a competição. O Dourado, que já embolsou R$ 2,28 milhões avança no torneio enquanto Operário e União caíram na primeira fase. Na soma geral os mato-grossenses embolsaram R$ 3,52 milhões e esse montante poderá aumentar dependendo do desempenho do Dourado. A primeira fase da Copa do Brasil foi disputada entre os dias 23 de fevereiro e 3 de março. A segunda acontecerá entre 9 e 17 deste mês de março, e em data ainda não definida o Dourado enfrentará o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, na capital catarinense. Levando-se em conta o ranking dos clubes elaborado pela CBF, os 80 participantes dos 26 estados e do Distrito Federal e que disputam o Campeonato Brasileiro das séries A a D foram divididos em três grupos para efeito de premiação. O Dourado, no Grupo II recebeu R$ 1,09 milhão pela participação e R$ 1,19 milhão pela classificação para a segunda fase, que a exemplo da primeira será decidida em jogo único, mas com critério diferente para a definição da equipe que avança: na primeira fase ao visitante por ser melhor ranqueado bastava o empate para garantir vaga; na segunda, caso não haja vencedor a classificação será decidida em cobranças de penalidades. Esse grupo, para efeito de premiação, reuniu oito clubes: Cuiabá, Atlético Goianiense, Botafogo, Coritiba, Avaí (SC), Goiás, Juventude e Red Bull Bragantino. A vaga do clube mato-grossense foi assegurada na partida com o ASA, de Arapiraca (AL), por 2 a 0. Operário e União disputaram pelo Grupo III juntamente com outras 67 equipes: ABC (RN), ASA (AL), Alagoinhas (BA), Altos (PI), Anápolis (GO), Azuriz (PR), Bahia de Feira (BA), Brasil (RS), Brasiliense (DF), Botafogo (SP), Campinense (PB), Cascavel (PR), Castanhal (PA), Chapecoense (SC), Ceilândia (DF), Costa Rica (MS), CRB (AL), Criciúma (SC), CSA (AL), Ferroviária (SP), Ferroviário (CE), Figueirense (SC), Fluminense (PI), Globo (RN), Glória (RS), Guarani (SP), Humaitá (AC), Icasa (CE), Juazeirense (BA), Lagarto (SE), Londrina (PR), Manaus (AM), Maricá (RJ), Mirassol (SP), Moto Club (MA), Náutico (PE), Nova Iguaçu (RJ), Nova Venécia (ES), Novorizontino (SP), Paraná Clube (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Porto Velho (RO), Portuguesa (RJ), Pouso Alegre (MG), Oeste (SP), Operário (PR), Real Noroeste (ES), Remo (PA), Rio Branco (AC), Salgueiro (PE), Sampaio Correa (MA), São Raimundo (RR), São Raimundo (AM), Sergipe (SE), Sousa (PB), Sport (PE), Tocantinópolis (TO), Tombense (MG), Trem (AP), Tuna Luso (PA), TunTum (MA), URT (MG), Vasco da Gama (RJ), Vitória (BA), Vila Nova (GO) e Volta Redonda (RJ). Pela participação, União e Operário receberam R$ 620 mil, cada. Em caso de classificação para a segunda fase, o embolso para cada equipe seria de R$ 750 mil. O Colorado foi eliminado pelo Atlético Goianiense, por 3 a 0, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. No Estádio Dito Souza, em Várzea Grande, o Ope caiu por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa (MA).

