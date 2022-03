Esporte 06/03/2022 17:32 R7 Flamengo vence o Vasco no 'Clássico dos Milhões' pelo Cariocão Mengão volta vencer o rival com gol de Arrascaeta no fim, garante a segunda posição e vantagem nas semifinais do estadual GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO (06.03.2022) Em mais um clássico do Cariocão, o Flamengo venceu o rival Vasco da Gama por 2 a 1 na tarde deste domingo (6), no Estádio Nilton Santos. Em jogo válido pela décima rodada, os gols do Mengão foram marcados por Filipe Luís, ainda no primeiro tempo, e Arrascaeta, na segunda etapa. Gabriel Pec diminuiu o placar para o Cruzmaltino. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 23 pontos e não pode mais ser ultrapassado na segunda posição, garantindo vantagem nas semifinais do torneio. O Vasco está em terceiro lugar com 19 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Botafogo. Todos os quatro grandes do Rio já estão classificados para a fase seguinte. O jogo

O início de partida foi bastante equilibrado, apesar do gol do Flamengo, com poucas chances de perigo. Aos 10’, o Rubro-Negro abriu o placar com Filipe Luís, de cabeça, após lance de escanteio em que Willian Arão pegou a sobra e cruzou para o lateral-esquerdo. A grande - e única - chance do Vasco na primeira etapa foi em cabeceio de Zé Gabriel, após belo cruzamento de Nenê. Mas a bola parou na grande defesa de Hugo e ainda desviou na trave. Clássico entre Vasco e Flamengo é sempre muito disputado e dessa vez não foi diferente. O primeiro tempo foi bastante nervoso, com muitas faltas e poucas oportunidades. O juiz não poupou cartões e amarelou quatro jogadores só na primeira etapa. O segundo tempo começou superior ao primeiro e muito mais jogado. O Vasco, logo aos 5’, empatou a partida. Andreas Pereira se embolou na jogada e perdeu a bola na intermediária do campo de ataque. Gabriel Pec arrancou sozinho e acertou um lindo chute no gol. Por muito pouco o Flamengo não ampliou o placar aos 11’. Arrascaeta cruzou e Fabrício Bruno subiu sozinho para cabecear, mas pegou errado, a bola bateu no chão e quicou por cima do gol. Com o empate, o Cruzmaltino recuou e se defendeu até onde conseguiu. Mas o Rubro-Negro pressionou a todo momento, procurando espaços. Aos 44’, Arrascaeta fez mais um gol para o Flamengo no final da partida, e agora decidindo o clássico. O meia-atacante recebeu de Vitinho e acertou um lindo chute colocado de fora da área, no canto direito do goleiro Thiago Rodrigues. No último lance do jogo, polêmica. Em cruzamento de Nenê, a zaga do Flamengo afastou a bola, mas os jogadores do Vasco alegaram toque de mão de João Gomes. O árbitro não consultou o VAR e terminou a partida. Próximos jogos

No próximo final de semana, os clubes vão jogar a última rodada do Carioca, antes das semifinais. O Flamengo vai entrar em campo contra o Bangu, ainda sem data e horário definidos, e a partida será disputada no Estádio Moça Bonita. Já o Vasco da Gama vai fazer sua última partida em casa. Contra o Resende, a partida será disputada em São Januário. A FERJ também não divulgou a data e horário para este duelo. FICHA TÉCNICA

Flamengo 2 x 1 Vasco da Gama

Local: Estádio Nilton Santos

Data e hora: domingo (06/03), às 16h

Árbitro: Rafael Martins de Sá Gols: Filipe Luís, aos 10’/1ºT e Arrascaeta, aos 44’/2ºT (Flamengo); Gabriel Pec, aos 5’/2ºT (Vasco) FLAMENGO: Hugo Sousa; Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno (Marinho), David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão (Pedro), Andreas Pereira (João Gomes), Everton Ribeiro (Vitinho); Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Juan Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Zé Gabriel (Andrey), Juninho (Luiz Henrique), Gabriel Pec (Jhon Sánchez), Nenê, Riquelme (Figueiredo); Getúlio (Raniel). Técnico: Zé Ricardo

