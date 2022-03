Esporte 09/03/2022 09:21 Agência Brasil Libertadores: América-MG fica no 0 a 0 com o Barcelona de Guayaquil Foto: Reprodução O América-MG empatou em 0 a 0 com o Barcelona de Guayaquil (Equador), nesta terça-feira (8) no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 3ª fase prévia da Copa Libertadores. Agora, o Coelho decidirá sua classificação, ou não, para a fase de grupos da competição na próxima terça (15), a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio Monumental, em Guayaquil (Equador). Antes da partida decisiva contra o Barcelona, o América-MG entra em campo pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia no próximo sábado (12).

