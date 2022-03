Abrindo as semifinais do Campeonato Matogrossense 2022, o Cuiabá venceu o Dom Bosco por 1 a 0, e largou em vantagem na busca pela vaga na decisão. a partida aconteceu na tarde desta sábado (12), no Estádio Dutrinha na capital do estado.



Rodriguinho, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória do Dourado. No próximo sábado (19), às 15h30, as equipes voltam a se encontrar pela partida de volta na Arena Pantanal.



OUTRA SEMIFINAL

Neste domingo (13), às 15h30, será a vez de União e Luverdense iniciarem o duelo pela vaga na decisão. O confronto de ida será no Estádio Luthero Lopes em Rondonópolis, e a volta no próximo sábado (19) no Estádio Passo das Emas em Lucas do Rio Verde.



Nas quartas, o Colorado passou pelo Sport Sinop, e o Luverdense chegou direto nesta fase após terminar na vice-liderança da fase de grupos.