Além do argentino, Reinaldo e Toró também marcaram para o Tricolor Paulista que garantiu a liderança de seu grupo no Paulistão

á classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo venceu o Mirassol por 3 a 0 na tarde deste domingo (13), no Estádio José Maria de Campos Maia, o "Maião", em partida válida pela 11ª rodada do torneio. Os gols do Tricolor Paulista foram de Reinaldo, de pênalti ainda no primeiro tempo, Rigoni e Toró, já na etapa final.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni vai a 20 pontos e não pode mais ser alcançado na liderança do Grupo B. Já a equipe do interior se mantém na segunda colocação no Grupo C e ainda busca a classificação para a próxima fase.

Agora, o São Paulo "vira a chave" e se prepara para a Copa do Brasil, quando enfrentará o Manaus, na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi. Já o Mirassol, eliminado pelo Azuriz da competição nacional, só joga no fim de semana. No próximo domingo (20), o time visita a Ferroviária em Araraquara, às 16h.

O jogo

A partida começou bastante equilibrada e com ambas as equipes cometendo muitas faltas ao tentar atacar. O São Paulo, com uma equipe alternativa, ia tentando furar os espaços deixados pela defesa do Leão, mas sem muito sucesso. A primeira grande chance foi para os donos da casa logo aos 6’, quando Fabrício encontrou Fabinho livre, mas o centroavante se atrapalhou e perdeu a oportunidade.

Aos 12’, Igor Gomes cobrou escanteio e a bola caiu no pé de Andrés Colorado, que chutou forte. A bola passou próxima ao gol de Darley, quase abrindo o placar para o Tricolor Paulista.

Aos 17’, o árbitro assinalou pênalti para o São Paulo após toque de mão do jogador do Mirassol dentro da área. Reinaldo cobrou forte e sem chances para o goleiro do Mirassol, abrindo o placar da partida.

O time da capital teve outra grande chance aos 31 minutos, quando Luciano encontrou Juan que bateu forte e cruzado, mas o goleiro Darley fez excelente defesa e salvou o que seria o segundo gol do Tricolor.

Já o segundo tempo começou com o Mirassol criando mais oportunidades. Fabrício e Neto Moura tiveram duas boas chances, mas pararam em Jandrei, que surgia para fazer boas defesas. Apesar disso, o Tricolor Paulista buscava pressionar a saída de bola do adversário.

Aos 20’, Marquinhos arriscou de longe, mas Darley fez a defesa. Na sequência, Andrés cabeceou após escanteio de Reinaldo, levando perigo novamente ao gol do Mirassol. Minutos depois, Pablo Maia mandou uma bomba e Darley surgiu outra vez para defender.

A pressão do São Paulo seguiu e deu efeito. Rigoni aos 27’ recebeu cruzamento de Reinaldo e só empurrou para o fundo das redes, ampliando o placar. O Mirassol ficou entregue e não conseguia mais criar, sentindo claramente o gol anotado pelo adversário. O Tricolor seguiu na pressão e ainda conseguiu ampliar o placar com Toró, aos 34’ do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Mirassol 0 x 3 São Paulo

Local: estádio Campos Maia, em Mirassol-SP

Data e hora: domingo (13), às 16h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Gols: Reinaldo (20’/1T); Rigoni (27/2T) e Toró (34/2T)

Cartão Amarelo: Neto Moura (Mirassol) e Rodrigo Nestor (São Paulo)

MIRASSOL: Darley; Rodrigo Ferreira, Ednei, Lucão e Pará (Frank); Luís Oyama (Daniel), Neto Moura e Camilo; Fabrício, Rafael Silva e Fabinho (Rafael Oller). Técnico: Eduardo Baptista.

SÃO PAULO: Jandrei; João Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Andrés (Rodrigo Nestor) e Igor Gomes (Rigoni); Juan (Toró), Luciano (Nikão) e Marquinhos (Patrick). Técnico: Rogério Ceni