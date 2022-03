Esporte 13/03/2022 17:55 esportes.r7.com Vasco vence o Resende, termina em 3° e vai pegar o Flamengo na semi Gigante da Colina fez sua parte e contou com tropeço do Botafogo para terminar em terceiro; Resende garantiu vaga na Taça Rio O Vasco da Gama terminou em terceiro lugar a primeira fase do Cariocão 2022 e vai pegar o Flamengo nas semifinais. Pela 11ª e última rodada da fase inicial, o time cruzmaltino venceu o Resende por 3 a 0 na tarde deste domingo (13), em São Januário, chegou aos 22 pontos e assumiu a posição que era do Botafogo. O time da estrela solitária acabou empatando com o Angra Audax por 2 a 2, também nesta tarde, e ficou em quarto. O Glorioso será o adversário do Fluminense, campeão da Taça Guanabara, no mata-mata. Os gols da vitória vascaína neste domingo foram de Bruno Nazário, ainda aos 38 minutos do primeiro tempo, e Vitinho, já aos 31' e Vinícius, aos 34' da etapa complementar. Com o resultado, o Resende termina em sétimo lugar e está garantido na Taça Rio (do 5º ao 8º). Além disso, também já havia garantido a vaga na Copa do Brasil de 2023. Isso porque ficou em segundo na Taça Independência, renomeada de "Troféu José Luiz de Magalhães Lins Filho", que leva em consideração os duelos entre os times de menor expressão do Cariocão. O campeão foi o Nova Iguaçu, que mais cedo venceu o Madureira e também carimbou sua vaga no torneio nacional.

