A próxima edição da Copa do Mundo FIFA será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, no Catar, pequeno país localizado no Oriente Médio. Como sempre acontece em Copas do Mundo, o Brasil chega como um dos favoritos para vencer este torneio, já que possui grandes jogadores que atuam nos melhores clubes do mundo. O gigante espanhol Real Madrid é um destes times que possui diversos grandes atletas brasileiros que podem vir a ser convocados para disputar a Copa do Mundo 2022 pela Seleção Brasileira. Confira as principais estatísticas sobre cada um deles na futdados e veja abaixo em detalhes quais as chances de eles estarem na próxima Copa do Mundo:

Casemiro

O volante Casemiro, de 30 anos de idade, já é consagrado como um dos mais importantes jogadores da história recente do Real Madrid, tendo sido peça chave para o gigante de Madri durante todos os últimos quatro títulos de Liga dos Campeões da Europa conquistados pelo clube. A não ser que seja obrigado a ficar de fora da Seleção Brasileira por lesão, Casemiro certamente estará presente na Copa do Mundo FIFA de 2022, já que ele é titular absoluto da equipe comandada por Tite. Inclusive, Casemiro frequentemente tem sido escolhido como capitão do Brasil.

Vinícius Júnior

O jovem craque Vinícius Júnior, de apenas 21 anos de idade, também é presença praticamente certa na convocação de Tite para a Copa do Mundo do Catar. Nas duas últimas temporadas europeias o atacante Vinícius Jr. tem conseguido produzir em altíssimo nível e por isso tem sido constantemente convocado para a seleção canarinho. Vinicius também tem sido titular da seleção durante muitas das partidas recentes da equipe. Saiba mais sobre o desempenho deste atleta clicando aqui.

Éder Militão

O zagueiro Éder Militão, de 24 anos de idade, é mais um que tem sido constantemente convocado por Tite e deve estar presente no Mundial de Seleções FIFA a ser realizado no fim do ano no Catar. Nas últimas duas temporadas Militão tem sido titular durante grande parte dos jogos do Real Madrid e também tem conseguido obter certo destaque, ganhando assim a confiança do técnico da Seleção Brasileira.

Rodrygo

O atacante Rodrygo, de apenas 21 anos de idade, já foi convocado algumas vezes por Tite para a Seleção Brasileira nos últimos meses, embora não esteja sempre presente nas listas divulgadas pelo treinador do Brasil. Por isso, Rodrygo está na briga para conquistar seu espaço na Seleção Brasileira e tem chances de ser convocado para a Copa do Mundo. No entanto, ainda não é possível afirmar com certeza que Rodrygo estará presente na seleção amarelinha para a disputa do Copa do Mundo.

Marcelo

Já bastante experiente e extremamente vitorioso em sua carreira, o lateral-esquerdo Marcelo já disputou duas Copas pelo Brasil, além de ter quatro títulos de UEFA Champions League em seu currículo. No entanto, Marcelo não tem mais conseguido repetir as grandes atuações que o consagraram no passado e, portanto, não deve estar presente na próxima Copa do Mundo. Apesar disso, ainda existe uma pequena possibilidade de Marcelo ser convocado caso alguma das outras opções para a lateral precise ficar de fora da competição por algum motivo.