Esporte 16/03/2022 06:12 Ceará derrota Tuna Luso e se classifica na Copa do Brasil © Felipe Santos/Ceará SC/Direitos Reservados Com gols de Vina e Cléber, o Ceará bateu a Tuna Luso por 2 a 0, na noite desta terça-feira (15) no estádio do Castelão, e chegou à 3ª fase da Copa do Brasil. Jogando em casa, o Vozão fez um bom primeiro tempo, empilhando oportunidades e, inclusive, tendo dois gols anulados. Assim, o placar só foi alterado após o intervalo. Aos 24 minutos do segundo tempo Vina abriu o placar de cabeça após cruzamento de Nino Paraíba. Após o juiz anular mais um gol do Ceará, Vina cobrou escanteio e Cléber finalizou de cabeça aos 4 minutos para dar números finais ao confronto. Decisão nos pênaltis Já no estádio Brinco de Ouro, o Vila Nova avançou após derrotar o Guarani por 5 a 4 na disputa de pênaltis após empate por 2 a 2 nos 90 minutos.

Voltar + Esporte