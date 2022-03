No próximo final de semana, acontecerão os jogos da última rodada do campeonato mato-grossense deste ano. A décima e última rodada do Campeonato Estadual Mato Grossense da série A foi definida em partidas que rolaram no último final de semana, nos dias 12 e 13 de março.

As partidas que ocorreram no último final de semana valeram pela 1ª rodada de jogos das semifinais do campeonato. A partida que abriu o final de semana de jogos foi entre o Dom Bosco e Cuiabá, ainda que fora de casa, o Dourado ganhou por 1 a 0 do adversário Dom Bosco, no estádio Dutrinha. Com isto, o time garantiu a sua permanência na final do Campeonato Estadual com o gol do meia-atacante Rodrigo Eduardo Costa Marinho, mais conhecido por Rodriguinho.

A partida entre ambas equipes foi bem acirrada, o Dom Bosco jogou de igual para igual contra o Cuiabá e no 1º tempo deu muito sufoco na zaga do Cuiabá. Dener, foi um dos nomes que tentou emplacar gol no primeiro tempo, apesar de dois chutes com grande chance de gol, parece que a sorte estava para o lado do Cuiabá.

Só foi o Cuiabá ter uma oportunidade de escanteio para emplacar o seu gol no 1º tempo, quem estava lá para cabecear era Rodriguinho que aproveitou a altura e mandou a bola de cabeça para dentro do gol. O placar ficou nisso mesmo, muito diferente da última disputa entre ambas equipes que terminou em um 4 a 0 no mês de fevereiro. Apesar de ter levado retranca, a vitória do Cuiabá já era esperada, já que o time vem fazendo uma excelente campanha neste estadual.

Nos últimos 5 jogos o Cuiabá teve 4 vitórias e apenas 1 empate contra o Club Sport Sinop. Por mais que o Cuiabá entre com a vantagem da vitória e jogando em casa, o time precisará estar ligado, conforme comentário do volante Cristhian Rivas, noticiado pelo sónoticias . Pois como é a última partida da semifinal, o Dom Bosco irá dar seu máximo em campo na busca de neutralizar esta vantagem do Cuiabá.

A partida que define a vaga na final entre Cuiabá e Dom Bosco ocorrerá no próximo sábado (19) às 16:30h na Arena Pantanal em Cuiabá. Pela Rivalry, que é especializada em futebol, você pode acompanhar todas as partidas deste final de semana apostando em futebol de uma maneira única. Outros times que também estão rumo a final do campeonato mato-grossense são o Luverdense e o União Rondonópolis.

No domingo (13) foi a vez do União Rondonópolis e Luverdense se enfrentarem em partida decisiva da rodada.

O Luverdense no último final de semana foi surpreendido por um União Rondonópolis que estava muito afim de entrar na final. A partida teve seu 1º gol já aos 21 minutos em um pênalti batido por Ítalo no travessão que entrou no gol, sem chance para o goleiro. O União Rondonópolis não deixou barato e manteve um jogo de alto nível até conseguir o seu 1º gol na volta do 2º tempo.

Pikachu logo no início do 2º tempo recebeu um lançamento e finalizou com um chute cruzado para esquerda que entrou direto no gol, uma finalização muito bem executada do atacante. Com isto o jogo ficou empatado e não demorou para o União Rondonópolis virar o jogo. Aos 67 minutos a zaga do Luverdense se complica com uma bola perto da área e passa errado para Adriano Peixinho que de fora da área, bate uma bomba na gaveta direita do gol, marcando a virada do União Rondonópolis em cima do Luverdense.

O resultado foi muito inesperado, já que o Luverdense vinha de uma sequência de 7 partidas invicto. Agora, o técnico Odil promete um jogo com cautela, já que o empate já garante a vaga na final do campeonato, em contrapartida, o Luverdense vai tentar ao máximo marcar pelo menos 1 gol de diferença para pelo menos ir aos pênaltis. A última partida das semifinais entre União Rondonópolis e Luverdense ocorrerá no sábado às 19h, em Lucas do Rio Verde no estádio Passo das Emas.