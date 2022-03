Esporte 24/03/2022 09:37 Aberta as inscrições para a 10ª Corrida do Trabalhador Foto: Divulgação A Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, já iniciou os preparativos para a 10ª edição da Corrida do Trabalhador de Nova Mutum. O evento acontece dia 1º de maio, às 7h, com largada em frente ao Ginásio Lauro Immich. As inscrições podem ser feitas através do site oficial do município de Nova Mutum (www.novamutum.mt.gov.br), clicando no banner oficial da corrida. As inscrições seguem até o dia 31 de março e a organização espera a participação de 700 inscritos. Para se inscrever os participantes devem doar 5 (cinco) litros de leite UHT (embalagem tetra pak). Os donativos devem ser entregues no ato da retirada dos kits da corrida, contendo; camiseta, numeração e chip. Toda a arrecadação será destinada para a Secretaria de Cidadania e Assistência Social. A corrida acontece nas modalidades; masculino e feminino e será divida em categorias com premiação em troféu e valor em dinheiro até o 3º lugar em todas as categorias. Os participantes menores de idade podem se inscrever, devidamente responsabilizados pelos pais. "A expectativa é muito boa, a população aguarda este tipo de atividade. Esperamos um bom público e um grande número de participantes, neste dia em comemoração ao dia do trabalhador", disse o Secretário de Esporte, Lazer e Cultura, Toshio Takagui. Conforme o secretário de Esporte, Toshio Takagui a expectativa é estimular a prática esportiva, buscando a melhoria da qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania dos trabalhadores.

