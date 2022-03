Esporte 26/03/2022 18:14 Cuiabá vence o União e abre vantagem no Campeonato Mato-grossense O Cuiabá Esporte Clube venceu o União por 3 a 2, neste sábado (26), no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (256 km de Cuiabá). Com o resultado, o time abre vantagem pelo título do Campeonato Mato-grossense.

Os gols foram marcados por Rodriguinho, Rafael Gava e Jenison. O primeiro tempo foi de poucas chances para as duas equipes. O forte calor e o gramado alto dificultaram a vida das equipes.

Com mais posse de bola, o Dourado foi trocando passes até abrir o placar na reta final, aos 41 minutos, com Rodriguinho, o décimo dele na temporada. O camisa 10 aproveitou o rebote do goleiro e empurrou para a rede na pequena área.

O segundo tempo mal tinha começado e o Cuiabá ampliou o placar. Rafael Gava recebeu o rebote da zaga do União e bateu de primeira, sem chances para o goleiro. 2 a 0 para o time auriverde. Com o placar favorável, o Dourado controlou bem a partida e quase ampliou aos 14 em chute forte de Marquinhos que parou na defesa do goleiro.

O Colorado chegou com perigo aos 20, mas Walter realizou uma defesaça. Aos 27, o União descontou com Barão após escanteio. Aos 34, Jenison que tinha acabado de entrar escorou com estilo o cruzamento de Uendel e marcou o terceiro do Dourado. Nos acréscimos, o União descontou novamente após escanteio. Fim de jogo e vitória do Cuiabá.

Agora, as equipes definem quem será o campeão no próximo sábado, dia 02 de abril, às 15h30, na Arena Pantanal. O Cuiabá tem a vantagem do empate para conquistar o Hendecampeonato.

