Esporte 27/03/2022 18:29 iG Esporte SPFC quebra tabu, elimina Corinthians e está na final do Paulista Welington e Alisson marcam na vitória do Tricolor e Jô diminui. Vitória quebra um tabu de 22 anos do São Paulo sem eliminar o rival em mata-mata lexandre Battibugli/Ag. Paulistão SÃO PAULO INICIA COM A POSSE DE BOLA E CORINTHIANS ASSUSTA

A partida começou com os times se estudando no Morumbi. O São Paulo tentava trocar passes no meio-campo, mas tinha dificuldades pela forte marcação do Corinthians, que fechava os espaços dos ataques são-paulinos e tentava o contra-ataque. A primeira chance da partida foi do Timão. Aos 15 minutos,Willian puxou contra-ataque e passou a bola para Róger Guedes. O atacante arriscou de fora da área e deu trabalho para Jandrei, que espalmou para escanteio. PARTIDA NÃO ENGRENA COM FORTE MARCAÇÃO

Conforme a partida ia acontecendo, o São Paulo continuava com dificuldades para furar o bloqueio do Corinthians, que perdeu Fagner por lesão. Sendo assim, Vítor Pereira colocou Robson na vaga do lateral e João Pedro passou a fazer a função na lateral. Essa substituição anulou o São Paulo, que pressionava no campo de ataque, mas nâo conseguia construir jogadas ofensivas. A primeira grande chance do Tricolor foi aos 31 minutos, quando Rodrigo Nestor bateu escanteio fechado e Cássio precisou se esticar para espalmar. WELINGTON ABRE O PLACAR PARA O SÃO PAULO COM GOLAÇO

O São Paulo, buscando sair na frente do placar, começou a apertar mais e levar perigo ao gol de Cássio. Aos 40, Rafinha chegou na linha de fundo e cruzou, mas Gil se antecipou a Calleri e tirou na hora do atacante finalizar. Um minuto depois, o São Paulo abriu o placar. Welington recebeu na entrada da área e rolou para Pablo Maia. O volante deixou atrás para Nestor, que deu ótimo passe de primeira para o lateral. Ele dominou e, da entrada da área, soltou uma bomba no ângulo de Cássio. 2º TEMPO COMEÇA E SÃO PAULO ABRE O PLACAR

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro, com o São Paulo pressionando e anulando o ataque corintiano. Com um bom volume de jogo, o Tricolor trocava passes com tranquilidade, enquanto o Corinthians era encaixotado pela marcação são-paulina. Com tanto domínio, o São Paulo marcou o segundo aos 17 minutos. Nestor avançou pelo meio e achou Calleri passando em profundidade dentro da área. O atacante passou para o meio, Igor Gomes furou, mas a bola sobrou para Alisson finalizar aumentar a vantagem. CORINTHIANS QUASE DEMINUI, MAS JANDREI SALVA

Com dois gols atrás do placar, o Corinthians criou mais jogadas ofensivas e quase marcou o primeiro aos 29 minutos. Lucas Piton recebeu ótimo passe na esquerda e ajeitou para o meio. Giuliano apareceu e finalizou de primeira para boa defesa de Jandrei. O Timão continuou buscando diminuir o placar. Aos 36, Jô recebeu de Adson, girou no pivô para cima de Diego Costa e bateu rasteiro, no cantinho de Jandrei. JANDREI FALHA E JÔ APROVEITA PARA O CORINTHIANS

A partida parecia tranquila para o São Paulo. Mas ela deu um 'ar' de emoção aos 40 minutos. Miranda recuou para Jandrei. O goleiro foi sair jogando com os pés, mas pisou na bola e entregou para Jô, que só tocou para o fundo das redes. O Corinthians até tentou pressionar no final, mas não conseguiu. Vitória do São Paulo, que fará a final do Paulistão contra o Palmeiras. SÃO PAULO 2 x 1 CORINTHIANS

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 27/03/2022, às 16h

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Gols: Welington (41'/1ºT) (1-0), Alisson (17'/2ºT) (2-0), Jô (40'/2ºT) (2-1)

Cartões amarelos: Welington, Rodrigo Nestor, Luciano, Calleri (SAO), Roger Guedes (COR)

Cartões vermelhos:

Público e Renda: 53.924 torcedores / R$ 3.827.034,00 SÃO PAULO

Jandrei; Rafinha (Igor Vinícius, aos 32'/2ºT), Diego Costa, Léo e Welington (Miranda, aos 37'/2ºT); Pablo Maia, Nestor (Talles Costa, aos 32'/2ºT) e Igor Gomes; Alisson (Rigoni, aos 37'/2ºT), Eder (Luciano, aos 07'/2ºT) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni. CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Robson, aos 09'/1ºT), João Victor, Gil e Lucas Piton (Adson, aos 33'/2ºT); Du Queiroz, Paulinho (Junior Moraes, aos 12'/2ºT), Renato Augusto e Giuliano (Jô, aos 33'/2ºT); Willian (Gustavo Mosquito, aos 12'/2ºT) e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

