Partida ainda teve polêmica ao juiz encerrar antes de cobrança de falta perigosa para o Glorioso

Fluminense e Botafogo não fizeram uma grande partida no Maracanã, porém, não os torcedores não puderam reclamar de emoção. O Glorioso derrotou o Tricolor por 2 a 1, mas o clube das Laranjeiras avançou por ter vencido o primeiro jogo e ter a vantagem de dois resultados iguais por conta da melhor campanha na Taça Guanabara.

Erison foi o grande destaque da partida tendo feito os dois gols do Botafogo. Porém, já nos acréscimos Germán Cano diminuiu para o Fluminense e garantiu a classificação do Tricolor para a final do Campeonato Carioca. Com o resultado, Flamengo e Fluminense vão decidir pela terceira vez seguida o Estadual. A primeira partida acontecerá na próxima quarta-feira o último jogo irá ocorrer no próximo sábado. Os dois jogos serão no Maracanã.

Mesmo com a vantagem de perder até por um gol de diferença, o Fluminense criou a primeira chance do jogo no Maracanã. Aos cinco minutos, Jhon Arias cobrou escanteio e Luccas Claro apareceu para cabecear, a bola passou raspando a meta do goleiro Douglas Borges.

Com melhor qualidade técnica, o Fluminense era superior na partida. Porém, o esquema tático e as peças colocadas por Abel Braga em campo impediam que o Tricolor conseguisse acertar principalmente o último passe e por isso tinha dificuldades de criar.

Somente aos 41 minutos, o clássico voltou a ter uma boa oportunidade de gol. Novamente com o Fluminense. Calegari fez cruzamento, a defesa do Botafogo afastou mal e Jhon Arias finalizou por cima do gol de Douglas Borges. O lance assustou os alvinegros.

Porém, aos 47 minutos, o Botafogo abriu o placar. Após erro de Jhon Arias, o Botafogo saiu no contra-ataque, Chay achou Erison, o atacante driblou David Braz e Luccas Claro e finalizou sem chances de defesa para o goleiro do Fluminense, Marcos Felipe.

Ainda no primeiro tempo, o Fluminense quase empatou em boa finalização de Cano, mas o goleiro do Botafogo, Douglas Borges fez grande defesa e manteve a vitória do Botafogo para o intervalo.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com três mudanças. Ganso, Nonato e Cris Silva entraram nas vagas de Pineida, Jhon Arias e Manoel. Porém, quem chegou com maior perigo primeiro na segunda etapa foi o Botafogo. Aos 12 minutos, Martinelli saiu jogando errado e Chay recebeu em boas condições, porém, a finalização não foi boa e tocou na defesa tricolor.

Depois, Abel colocou Yago Felipe na vaga de Martinelli. Apesar das tentativas do técnico do Fluminense, o jogo seguia na mesma. As duas equipes com dificuldades, mas com o Botafogo sendo mais perigoso. Aos 26 minutos, o Tricolor chegou a ameaçar o Alvinegro em finalização de Cris Silva, mas a boa acabou indo para fora.

Em busca de um gol para conseguir a classificação, Lúcio Flávio também fez mudanças no time do Botafogo. Gabriel Conceição e Vinícius Lopes entraram nas vagas de Luiz Fernando e Rikelmi. Aos 28 minutos, o Glorioso chegou novamente a marcar com Erison, mas o lance acabou sendo invalidado pelo auxiliar.

Aos 39 minutos, o Botafogo perdeu uma chance incrível de conseguir o gol da classificação. Após cruzamento de Juninho, Erison apareceu no meio da defesa do Fluminense e a bola acabou indo para fora, assustando o goleiro Marcos Felipe. Porém, novamente depois dos 45 minutos, o Botafogo chegou ao seu gol. Chay cruzou e Erison apareceu para ganhar da defesa do Fluminense e fazer o segundo gol dos Alvinegros na partida.

Quando parecia que a classificação seria do Botafogo, Germán Cano apareceu para fazer o gol que colocou o Fluminense na decisão do Carioca. Após levantamento para a área, Ganso cabeceou a bola na trave do Glorioso e o argentino apareceu para colocar a bola no fundo das redes.

Os últimos segundos do jogo foram de polêmica. Fred acabou expulso após receber o segundo amarelo. O Botafogo tinha uma falta perigosa, porém, o árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho acabou terminando a partida antes da cobrança gerando um tumulto generalizado com jogadores do Glorioso no fim. A segurança precisou intervir para auxiliar os árbitros na saída do gramado.