E o que parecia improvável, aconteceu! Com uma equipe de peso e cobiçada por diversos clubes do mundo, o PSG encerra sua participação precocemente na Liga dos Campeões de 2022. O clube francês, que conta com atletas renomados como Messi, Neymar e Mbappé, é famoso por ser sempre um forte concorrente ao título da Liga, gerando grandes expectativas em seus torcedores e apostadores que aproveitam as boas oportunidades para investir nas partidas do clube, como pode ser conferido aqui. Porém, dessa vez a história surpreendeu e o desempenho do PSG deixou a desejar.

A desclassificação gera diversas especulações sobre a entrega das “estrelas” que compõem a equipe. Lionel Messi e Neymar Júnior são os mais cobrados pela crítica esportiva, devido as suas atuações brilhantes no período em que integravam o Barcelona. No programa Seleção SporTV, o comentarista Casagrande falou sobre a atuação dos dois jogadores. “Neymar e Messi estão jogando mal há muito tempo (...) O Messi e Neymar não conseguem acelerar, não têm mais intensidade. Faz tempo que os adversários olham para ambos e percebem que eles já não têm tanta força assim ou confiança (...) Dos três, o Mbappé, apesar de ser o mais jovem, é o único campeão do mundo.

Apesar das críticas pesadas, o treinador da seleção brasileira, Tite, se mantém otimista com a recuperação do jogador brasileiro. “O Neymar teve uma boa atuação numa retomada. Ele teve a assistência no gol [contra o Real Madrid]. Ele teve uma outra assistência num gol anulado [de Mbappé]. Neymar teve participações efetivas num posicionamento já diferente. Ele e Mbappé na frente eram os dois que você via na iminência de fazer o gol (...) E também concordo que ele tem mais para dar, na medida que ele vai adquirir ritmo, que terá sequência de treinos." Tite irá anunciar amanhã, 11 de março, a lista de convocados para a seleção brasileira participar da Copa do Qatar, entre novembro e dezembro.

A interrupção do sonho pelo primeiro título na Liga dos Campeões, não frustra somente a direção do PSG, mas também os próprios jogadores. Para Neymar, seria de grande importância ter seu nome associado ao feito de uma primeira conquista do clube francês na “orelhuda”. O próximo passo é levantar a cabeça e se dedicar ao que se tem pela frente. Pelo PSG o jogador irá se dedicar ao Campeonato francês, onde seu clube ocupa o primeiro lugar com 12 pontos a mais que o segundo colocado.