Esporte 28/03/2022 17:29 Fabiola Ost - MT Agora Confira a classificação final do Nortão Cup de Futsal As partidas aconteceram nos ginásios Domingão, Flor do Cerrado, Fermino Maleski e nas quadras das escolas municipais Profª Ivete Lourdes Arenhardt e Aureliano Pereira da Silva. Confira a classificação final do Nortão Cup de Futsal: Fraldinha masculino: Classificação Equipe 1º lugar Sorriso Futebol Clube 2º lugar Alta Floresta Pré-mirim masculino: Classificação Equipe 1º lugar Colégio Fato/Cuiabá 2º lugar ASF/Semel/Gol de Placa 3º lugar Luverde/LRV 4º lugar Ipiranga do Norte 5º lugar União do Sul Mirim masculino: Classificação Equipe 1º lugar Colégio Fato/Cuiabá 2º lugar ASF/Semel/Gol de Placa 3º lugar Luverde/LRV 4º lugar Alta Floresta Mirim feminino: Classificação Equipe 1º lugar Ipiranga do Norte 2º lugar Matupá 3º lugar União do Sul 4º lugar União do Sul – GM Tornearia Infantil masculino: Classificação Equipe 1º lugar ASF/Semel/Gol de Placa 2º lugar Alta Floresta 3º lugar Itaúba 4º lugar Apiacás Infantil feminino: Classificação Equipe 1º lugar Pés de Ouro/Manoel Gomes 2º lugar União do Sul 3º lugar Paranaíta 4º lugar Ipiranga do Norte Juvenil masculino: Classificação Equipe 1º lugar Colégio Fato 2º lugar Peixoto de Azevedo 3º lugar Paranaíta 4º lugar Sorriso Futebol Clube Juvenil feminino: Classificação Equipe 1º lugar ASF/Semel/Sorriso 2º lugar Mixto/CBA 3º lugar Vera 4º lugar Alta Floresta Adulto Adulto feminino: Classificação Equipe 1º lugar Peixoto de Azevedo 2º lugar Matupá 3º lugar ASF/Semel/Sorriso A Copa foi uma realização da Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), com apoio da Alfa Consultoria e Eventos Esportivos.

