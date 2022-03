Esporte 30/03/2022 06:55 MT Esporte Nova Monte Verde sediará Campeonato Estadual de Xadrez O município de Nova Monte Verde. Nortão de Mato Grosso, sedia nos dias 6,7 e 8 de maio o Campeonato Estadual de Xadrez para Menores – Fase Final. O evento é uma prova oficial da Federação Mato-Grossense de Xadrez - FMTX, sendo realizado em conformidade com o regulamento oficial. O Campeonato Estadual de Menores 2022 – Fase Final é constituído pelas categorias, absoluto e feminino independentemente, sendo elas: a) Pré-Mirim (Sub 08), para os nascidos em 2014 ou mais; b) Mirim (Sub 10), para os nascidos em 2012 ou 2013; c) Pré-Infantil (Sub 12), para os nascidos em 2010 ou 2011; d) Infantil (Sub 14), para os nascidos em 2008 ou 2009; e) Cadetes (Sub 16), para os nascidos em 2006 ou 2007; f) Infanto-Juvenil (Sub 18), para os nascidos em 2004 ou 2005. A competição será realizada no Ginásio Poliesportivo Fernando Brustolin Pereira, localizado na Rua Perimetral Sul, Nova Monte Verde – MT. Conforme a organização, o cronograma será o seguinte: Sexta-Feira (6) 18:00 – 20:00 – Recepção dos atletas e entrada no alojamento. 21:00 – 22:00 – Jantar Sábado (7) 08:00 – Confirmação das inscrições 08:30 – Abertura e congresso técnico 09:00 – Primeira Rodada 11:00 – 13:00 – Almoço 13:30 – Segunda Rodada 16:00 – Terceira Rodada 18:00 – 19:00 – Jantar 19:00 – IRT Blitz de Xadrez de Nova Monte Verde 2022 – Rating FIDE/CBX Domingo (8) 08:00 – Quarta Rodada 10:30 – 12:30 – Almoço 13:00 – Quinta Rodada 15:30 – Premiação e encerramento do evento A organização informa que para participar do evento, o enxadrista deverá estar “em dias” com a taxa de anuidade da FMTX . Maiores informações e inscrições só acessar o linnk: https://forms.gle/776bmy66Tk5yTH276;

