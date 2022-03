Esporte 31/03/2022 08:12 Camilo sofre lesão e desfalca o Cuiabá na final do Mato-grossense contra o União O volante Camilo sofreu entorse no tornozelo esquerdo com lesão de ligamentos durante a vitória por 3 a 2 contra o União, válida pela ida da final do Mato-grossense. Segundo o departamento médico do Dourado, o prazo de recuperação é de até seis semanas. Camilo já iniciou a fisioterapia e segue em tratamento até a resolução do caso. Ingressos à venda para a decisão do Mato-grossense entre Cuiabá e União Os ingressos para a grande final do Campeonato Mato-grossense já estão à venda. Cuiabá e União decidem quem fica com o título no próximo sábado, dia 02 de abril, na Arena Pantanal, às 15h30. Com preços a partir de R$ 25, a torcida do Dourado terá o setor Oeste Inferior e Camarote Oeste à disposição. Para os visitantes, o Cuiabá disponibilizou o Norte Inferior. Os torcedores podem comprar os bilhetes pela internet (www.tickethub.com.br), na Dourado Store do Shopping Estação, Escolinha do Cuiabá na Avenida Beira-Rio e LuckSports do Shopping Popular – Quiosque 15. Sócios-torcedores do Dourado de todos os planos, com a mensalidade em dia, tem entrada garantida através do check-in. A data limite é até sexta-feira (01 de abril) à meia-noite. Acesse seu e-mail ou o site www.sociodourado.com.br e garanta seu lugar.

