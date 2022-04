O Cuiabá é o campeão do Mato-Grossense 2022. Com goleada de 4 a 0, o Dourado venceu o time do União, na tarde deste sábado (2), na Arena Pantanal. “O Dourado é UNDECACAMPEÃO ESTADUAL”, celebrou o time em rede social. Com a vitória, a equipe acumula 11 títulos estaduais.



O primeiro tempo terminou em 1 a 0, com gol do jogador Pepê. No começo do segundo tempo, outro gol veio pelos pés de Alesson. Depois, Marllon e Valdivia marcaram. Agora, o time treinado por Pintado fará sua estreia na Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira (7), diante do Melgar, do Peru.