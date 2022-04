Em clima desfavorável com o vice no Carioca, Mengão não terá Arrascaeta e Isla nesta terça-feira, contra o Sporting Cristal, no Peru

O Flamengo estreia na Copa Libertadores nesta terça-feira (5), contra o Sporting Cristal, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima, no Peru. O duelo é válido pela primeira rodada do Grupo H da competição. Após perder o título do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro embarcou em clima tenso e com desfalques importantes, como o meia uruguaio Arrascaeta.

O clube divulgou na noite de domingo (3) que, após retornar da seleção do Uruguai, o jogador estaria com dores intensas no joelho esquerdo. Outro desfalque é o lateral-direito Isla, que também retornou da seleção chilena com dores musculares. Ao todo, 50 jogadores foram inscritos para a competição, entre eles o goleiro Santos, ex-arqueiro do Athlético-PR que foi anunciado também no domingo. O zagueiro Rodrigo Caio está na lista, mas se recupera de uma cirurgia feita no joelho, em dezembro.

Com baixas e uma derrota na final do Campeonato Carioca, o Flamengo encara seu primeiro jogo pela competição continental desta temporada com ar de desconfiança. Além do Carioca, o retrospecto recente é de derrota nos últimos títulos disputados, como a Libertadores 2021, para o Palmeiras, a Supercopa para o Atlético-MG nos pênaltis e, claro, o atual estadual para o Fluminense.

O Sporting Cristal quer aproveitar a pressão do clube brasileiro a fim de surpreender os visitantes na estreia. A confiança é grande, e o técnico Roberto Mosquera disse para a imprensa local que não teme o Flamengo.

“Acredito que não há equipe que não possa ser derrotada se fizermos o que é adequado. Então por isso temos o sonho de vencer em casa. Faremos de tudo”, afirmou.

FICHA TÉCNICA

Sporting Cristal (PER) x Flamengo

Local: Estádio Nacional, em Lima (Peru)

Data e hora: terça-feira (5), às 21:30h no horário de Brasília

Árbitro: John Ospina (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzman e Wilmar Navarro (ambos da Colômbia)

SPORTING CRISTAL: Renato Solis; Reyes, Massoni, Merlo e Loyola; González, Horacio Calcaterra e Molina; Leandro Sosa, Irven Ávila e Liza. Técnico: Roberto Mosquera.

FLAMENGO: Hugo Souza; Filipe Luis, David Luiz e Fabrício Bruno; Matheuzinho, Willian Arão, Andreas Pereira e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique, Lázaro (Pedro) e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.