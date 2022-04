Esporte 08/04/2022 06:45 Cuiabá começa Sul-Americana com triunfo sobre o Melgar Atacante Elton entra no segundo tempo para dar vitória de 2 a 0 © AssCom Dourado/Cuiabá EC/Direitos Reservados O Cuiabá teve uma ótima estreia na Copa Sul-Americana, pois derrotou o Melgar (Peru) por 2 a 0 na Arena Pantanal. Com este resultado o Dourado assumiu a liderança do Grupo B da competição com três pontos. Após uma etapa inicial sem gols, o Cuiabá garantiu a vitória graças ao faro de gol de Elton no segundo tempo. O primeiro saiu aos 32 minutos, quando o camisa 18 aproveitou rebote de pênalti cobrado por ele mesmo. O segundo veio apenas aos 49, em cabeçada após cruzamento. O próximo compromisso do Dourado na competição é na quarta-feira (13), contra o Racing (Argentina). Mas antes o Cuiabá estreia no Brasileiro, no domingo contra o Fortaleza.

Voltar + Esporte