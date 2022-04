Esporte 09/04/2022 06:33 David Moura é nomeado secretário adjunto de Esporte Com uma trajetória de conquistas em Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais e número uma no ranking mundial em 2017, David Moura terá a missão de comandar a pasta do Esporte O ex-judoca David Moura é o novo secretário adjunto de Esporte da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O experiente esportista dos tatames foi nomeado na tarde de quinta-feira (07.04) pelo governador Mauro Mendes. “David tem uma bela história de luta dedicada ao esporte e vai poder contribuir muito na secretaria, que está a mil com muitos projetos, como o Olimpus-MT, já reconhecido nacionalmente", destacou o governador. Com uma trajetória de conquistas em Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais e títulos de peso, David Moura terá a missão de contribuir para que o esporte de Mato Grosso cresça ainda mais. Ele estará auxiliando o professor Jeferson Neves, nomeado na segunda-feira (4) como novo secretário de Cultura, Esporte e Lazer, no lugar de Beto Dois a Um. “Sempre gostei muito da ideia de incentivar, motivar e ajudar novos talentos. Faz parte da minha trajetória. Minha ideia de nunca ter saído de Mato Grosso foi para que eu tivesse a chance de ajudar a transformar o nosso esporte aqui. E essa oportunidade de ser secretário adjunto tem muito a ver como a minha trajetória. Vou dedicar a mesma energia que dediquei aos tatames na gestão dessa secretaria tão importante para o desenvolvimento social do nosso povo”, diz David Moura. São destaques em sua carreira a medalha de prata no Mundial, ouro no Pan, e a liderança do ranking mundial em 2017. Na sua última competição oficial, David Moura foi medalha de prata no Mundial Militar, disputado em Paris, na França. O ex-judoca se aposentou em 2021, com 34 anos, e passou a se dedicar ao Instituto Reação, em Cuiabá, um projeto social que visa o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Com Jefferson Neves assumindo o comando da Pasta, Jan Moura segue como adjunto de Cultura, David Moura assume a Secretaria Adjunta de Esportes, e Eliane de Paula continua como adjunta de Administração Sistêmica.

Voltar + Esporte