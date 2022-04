Esporte 15/04/2022 14:48 Entenda o fenômeno das apostas esportivas no Brasil Se você é uma pessoa ligada em esporte e interessada nas novidades sobre tecnologia já deve ter percebido que ultimamente temos vivido uma explosão da indústria de apostas esportivas em todo o Brasil. As casas de apostas estão em todos os lados: nos comerciais de rádio e televisão, anúncios patrocinados na internet, e claro: nos patrocínios de clubes e torneios esportivos. Nossa ideia hoje é trazer um pouquinho deste mundo para explicar como e por que as apostas esportivas estão em alta. Apostas Esportivas no Brasil e no mundo Já tem alguns anos que as casas de apostas estão migrando suas operações para o universo online. Isso vem acontecendo pelo menos desde o comecinho dos anos 2000 ao redor de todo o mundo. Já faz tempo que é possível registrar apostas de vários tipos, com uma variedade de oportunidades para ganhar. O Brasil, porém, nunca permitiu este mercado internamente, e o público nunca teve muito essa cultura de registrar apostas em jogos de tênis ou futebol. Acontece que o brasileiro sempre amou apostar, e sempre amou esportes no geral. Essa química começou a fazer efeito a partir de 2010, quando as empresas estrangeiras de apostas começaram a traduzir seus sites para o português e investir em publicidade no país. Apesar de a legislação não permitir apostas e cassinos em estabelecimentos físicos, nada impede que os jogadores apostem em sites registrados fora do país, com licenças internacionais válidas, seguras e completamente legais. Como fazer apostas esportivas na internet? O caminho das pedras é bastante simples, e não envolve nenhum tipo de risco. Siga o passo a passo que preparamos: 1. Procure um site de apostas esportivas de confiança; 2. Cadastre-se no site inserindo seus dados pessoais; 3. Faça um depósito no valor que preferir 4. Procure o evento esportivo de sua preferência, escolha um mercado e aposte o valor que quiser; 5. Faça quantas apostas quiser; 6. Espere o resultado e boa sorte! Vale dizer que estamos falando de jogos de apostas com dinheiro real, e você deve ser responsável nas quantidades que aposta. A regra de ouro é simples: aposte somente o que você está disposto a perder, pois nada garante que você vá registrar uma aposta vencedora, por mais certeira que ela pareça. Na grande maioria destes sites de apostas, você consegue encontrar dezenas de modalidades de esportes diferentes para apostar. Desde os de maior audiência, como o futebol, vôlei, tênis ou MMA, até esportes muito menos populares, como tênis de mesa, badminton ou curling. Apostas esportivas na Copa do Mundo 2022 Nem precisamos dizer que durante a Copa do Mundo de 2022 a tendência é que os sites de apostas esportivas venham com ainda mais força, cheio de promoções e vantagens para apostas nos jogos da Copa. Hoje já sabemos que o Brasil jogará na primeira fase contra três equipes relativamente fáceis, e seria confortável apostar a favor da canarinha. A estreia será contra a seleção da Sérvia, às 16h do dia 24 de novembro. Vai, Brasil!

