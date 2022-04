Esporte 20/04/2022 16:35 esporte.ig.com.br Argentina se recusa a enfrentar o Brasil em jogo remarcado Foto: Reprodução O Superclássico das Américas já tem novas datas e um local neutro a ser disputado. Brasil e Argentina poderá acontecer em Melborune, na Austrália, no dia 11 de junho, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.A seleção de Lionel Messi e companhia, porém, não deseja disputar o duelo, que tem a sua realização dada como uma incógnita. Um dos dirigentes do futebol argentino, Claudio Tapia avisou a Lionel Scaloni que não há lógica em disputar uma partida, já que para eles o jogo acabou e a FIFA deveria dar os pontos à Argentina. Vale ressaltar que os pontos conquistados não mudariam em nada a vida das seleções que são cabeças de chave na Copa do Mundo do Catar que, inclusive, já teve seus grupos sorteados. A ideia de jogar em Melbourne partiu da CBF, que encontrou uma boa oportunidade de se fazer negócios atuando no "outro lado do mundo". Brasil e Argentina já se enfrentaram duas vezes na Austrália. Em 1998, o duelo terminou com um empate sem gols. E em 2017, a Argentina venceu por 1 a 0. A Anvisa interrompeu o jogo entre Brasil e Argentina, que acontecia na Neo Química Arena, no dia 05 de agosto de 2021, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A decisão aconteceu os quatro minutos do primeiro tempo, por conta de quatro jogadores argentinos que foram escalados para o clássico de maneira irregular. Eles entraram no Brasil sem cumprir o período de quarentena, fazendo com que funcionários da Agência entrassem em campo e forçassem a paralisação da partida.

Voltar + Esporte