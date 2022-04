O Palmeiras foi melhor que o Corinthians e venceu por 3 a 0 o Derby válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado neste sábado (23) na Arena Barueri. Esta foi a primeira derrota do Timão na competição, que permaneceu com seis pontos, podendo perder a liderança da competição (dependendo ainda do resultado do jogo do Atlético-MG, que ainda joga neste sábado). Já para o Verdão a vitória representou a chegada à quinta posição da classificação, com cinco pontos.

O Palmeiras começou o confronto melhor, e conseguiu uma vantagem de dois gols ainda no primeiro tempo. Aos 14 minutos o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez testou com perfeição após cobrança de escanteio de Raphael Veiga para abrir o marcador. O segundo veio quatro minutos depois, em jogada muito parecida, escanteio do camisa 23 para gol de Rony.

Na etapa final o técnico Vítor Pereira realizou mudanças em sua equipe, mas o panorama mudou pouco, com a manutenção do domínio do Verdão, que ampliou aos 25 minutos, quando Zé Rafael lançou na direita para Dudu, que cortou para o meio, se livrando de Raul Gustavo, e bateu colocado de esquerda para superar Matheus Donelli.

Agora as equipes se concentram na Copa Libertadores, onde o Corinthians recebe o poderoso Boca Juniors (Argentina) na Neo Química Arena na próxima terça-feira (26) e o Palmeiras visita o Emelec (Equador) um dia depois.

Estreia com vitória

Já o técnico Mano Menezes estreou com vitória no comando do Internacional. Jogando no Maracanã, o Colorado bateu o Fluminense por 1 a 0 graças a gol de Alemão, aos oito minutos do segundo tempo.