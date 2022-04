Dourado se reabilita da derrota de 1 a 0 para o Flu, na Arena Pantanal, e supera time gaúcho

O Cuiabá Esporte Clube foi até à Serra Gaúcha e superou o Juventude por 1 a 0, na noite deste domingo (24), no estádio Alfredo Jaconi, pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado por Elton, de pênalti.

Com o resultado, o Cuiabá passa a ocupar a 4ª posição do Brasileiro, com 6 pontos. O Santos é o líder, com 7. O duelo entre Juventude e Cuiabá começou bastante estudado, com as duas equipes demonstrando cautela para adentrar no campo do adversário. Com o passar do tempo os donos da casa passaram a controlar o jogo. Mas assim como nos jogos anteriores, as oportunidades criadas não foram aproveitadas.

Do outro lado, a melhor chance do Cuiabá veio na reta final da primeira etapa com Valdívia após cruzamento de Felipe Marques. No lance, o camisa 10 mandou a bola no travessão.

Logo no início do segundo tempo, o Juventude teve pênalti a seu favor para abrir o placar. O árbitro marcou irregularidade após empurrão de João Lucas em Óscar Ruiz dentro da área. Na cobrança, Pitta mandou a bola na trave. No rebote, Vitor Mendes cabeceou para fora.

Mesmo com o gol perdido, o Juventude continuou controlando as ações da partifa. O cenário mudou após a entrada de Rodriguinho no lugar de Valdívia. O meia entrou e obrigou o goleiro a fazer duas defesas difíceis.

Aos 35 minutos, a arbitragem marcou pênalti a favor do Cuiabá. Na checagem do VAR, o árbitro viu o toque de braço do zagueiro Vitor Mendes, do Juventude. Elton foi para cobrança e marcou.

O Dourado volta a campo no meio de semana, em compromisso, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O time recebe o River Plate (URU), na quarta-feira (27), às 18h15, na Arena Pantanal. Já o time gaúcho retorna aos gramados somente no próximo fim de semana, quando visita o Botafogo, no domingo (1º), no estádio Nilton Santos, no Rio.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 1 CUIABÁ

JUVENTUDE - César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster (Paulo Miranda) e William Matheus; Yuri Lima (Jean), Jadson, Chico (Guilherme Parede) e Óscar Ruíz (Bruninho); Capixaba e Pitta (Ricardo Bueno). Técnico: Eduardo Baptista.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão Silva, Pepê e Valdívia (Rodriguinho); Felipe Marques (Marquinhos depois Paulão), André (Elton) e Everton (Alesson). Técnico: Pintado.

GOL - Elton, aos 38 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Jadson e Vitor Mendes (Juventude); Marllon, João Lucas, Alesson e Elton (Cuiabá)

CARTÃO VERMELHO - Vitor Mendes (Juventude).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.