Atacantes, únicos a serem goleadores do Brasileirão e da Copa do Brasil em um mesmo ano, se alfinetam nas redes sociais em polêmica sobre arbitragem

Dois protagonistas dos gols no futebol brasileiro se tornaram agora personagens de troca de farpas nas redes sociais. Hulk e Gabigol, referências técnicas de Atlético-MG e Flamengo, deixaram os elogios de lado e se alfinetaram. Um tempero a mais no duelo dos artilheiros.

Hulk e Gabigol foram figuras centrais nas conquistas recentes do Alvinegro e do Rubro-Negro. E são donos de uma proeza no futebol brasileiro. São os únicos a conquistarem, em uma mesma temporada, as artilharias do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Primeiro foi Gabigol. Em 2018, antes de se transferir para o Flamengo, o atacante, então no Santos, foi o goleador máximo da competição de pontos corridos (18 gols) e do torneio mata-mata (quatro gols). No ano passado, Hulk repetiu o feito. Liderou a corrida pelos gols com 19 bolas nas redes do Brasileiro e oito na Copa do Brasil. Ao festejar a marca, o atacante do Galo elogiou o artilheiro flamenguista.

"Estou muito feliz, pois o Gabigol é um grande jogador, que marca muitos gols. Não é fácil conseguir ser o artilheiro das duas competições do país" - disse.

Este ano, os dois estiveram frente a frente na decisão da Supercopa do Brasil. Hulk, que levou a melhor com a conquista da taça, voltou a enaltecer o rival, em entrevista antes do duelo. "Todo mundo sabe que o Gabigol é um grande jogador. Os números falam por si na verdade. Então, merece uma atenção especial."

Do mesmo lado

O encontro entre Hulk e Gabigol não foi apenas em lados contrários. Estiveram juntos na seleção brasileira em setembro do ano passado, na convocação de Tite para os confrontos com Chile, Argentina e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O atleticano entrou na vaga do flamenguista na partida contra os peruanos. Ambos sonham com uma vaga no Mundial.