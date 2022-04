O Cuiabá perdeu a chance de ser um dos líderes do grupo B da Copa Sul-Americana. Falhas da defesa do Dourado foram cruciais para a derrota contra o River Plate-URU, lanterna do grupo, na noite desta quarta-feira (27) na Arena Pantanal.

O clube ocupa a terceira colocação, com 3 pontos. Melgar e Racing lideram a chave empatados, com 6 cada. Horacio Salaberry e Pablo López marcaram para o River. Marquinhos descontou para o Cuiabá. Pintado optou por escalar um time mesclado, que até conseguiu ficar com a bola, mas foi ineficiente no ataque. Por outro lado, o River aproveitou bem as bobeadas da defesa do Dourado.



Aos 15, Salaberry só empurrou para as redes após a bobeada da defesa em uma jogada de escanteio. Aos 46, nos acréscimos do primeiro tempo, López ampliou após um corte mal executado da defesa auriverde.

O Cuiabá voltou para o segundo tempo já inaugurando o marcador. Marquinhos descontou com apenas 2 minutos de jogo. O gol animou o Cuiabá e a equipe passou a pressionar mais o River Plate.



As melhores chances claras de empatar a partida foram em jogadas com marquinhos e Rodrigues, aos 6 e aos 21 minutos, respectivamente. O Cuiabá martelou, mas sem muito ímpeto ofensivo. 2 a 1 River e primeira vitória dos uruguaios na Sul-Americana.



O Cuiabá volta a jogar pela competição continental contra o Racing na terça-feira (3), às 18h15 (de MT), na Arena Pantanal. Pelo Brasileirão, o Dourado enfrenta o Atlético-GO no próximo sábado (30), às 18h (de MT), também na Arena.