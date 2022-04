Esporte 28/04/2022 16:20 Secretaria de Esporte divulga edital de incentivo fiscal 2022 para realização de projetos esportivos no município de Alta Floresta Foto: Divulgação A prefeitura de Alta Floresta, por meio do secretário de Esportes e Lazer, Pedro Salustiano, torna público a abertura de inscrições para a concessão de incentivo fiscal para realização de projetos esportivos no Município de Alta Floresta, mediante as condições estabelecidas em edital. Neste ano, o Incentivo Fiscal beneficiará até 22 projetos, Atleta/Entidade, sendo: 15 projetos para Entidades Esportivas, com valor de até R$ 25.977,48 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais, com quarenta e oito centavos) por projeto; e 07 projetos para Atletas, com valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por projeto. As inscrições serão feitas exclusivamente na Secretaria de Esportes e Lazer, Complexo Esportivo Geraldo Ramos “Pezão”. Entre os dias 20/04/2022 e 19/05/2022. No horário das 07:30 as 13:30 horas. Mais detalhes no edital anexo.download secretaria_de_esportes_de_alta_floresta___mt.pdf

