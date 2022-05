O segundo duelo entre Cuiabá e Atlético-GO da temporada, agora pela quarta rodada do Brasileirão, terminou empatado em 1 a 1 na noite deste sábado na partida disputada na Arena Pantanal. Antes, os times haviam empatado em 1 a 1 no jogo de ida da Copa do Brasil disputado em Goiânia.

O Cuiabá segue sem vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Dourado continua ocupando a última vaga do G-4, com 7 pontos. O Atlético-GO é o 17º colocado.

A etapa inicial começou com uma blitz do Cuiabá. Valdívia finalizou e quase abriu o placar no primeiro minuto de jogo. Porém, o que se viu depois foi domínio do time goiano, que teve duas chances claras de abrir o placar ainda nos 15 minutos. O Dragão abriu o placar no fim da primeira etapa com Jorginho, aos 44.

O segundo tempo do Cuiabá foi outro. O time voltou mais incisivo e Valdivia e Marllon tiveram boas chances antes dos 5 minutos. Com a vantagem, o Atlético optou pelo contra-ataque. Aos 28, Marcão perdeu a chance de empatar e parou no goleiro Ronaldo.

O Cuiabá não desistiu e seguiu pressionando o Atlético. Rodriguinho, aos 36, aproveitou o rebote e marcou de cabeça. 1 a 1. Ele agora é o artilheiro isolado do Dourado na temporada com 11 gols.

O próximo compromisso do Cuiabá é terça-feira (3) contra o Racing-ARG, às 18h15 (de MT), na Arena Pantanal, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. No Brasileiro, o time viaja até a baixada santista para encarar o Santos no próximo domingo (8), às 17h, na Vila Belmiro.