Esporte 02/05/2022 11:41 Arena Pantanal recebe partida entre Cuiabá e Racing nesta terça-feira - Foto por: Dourado / Flickr A Arena Pantanal, gerida pelo Governo de Mato Grosso, recebe nesta terça-feira (03.05), às 18h15 (horário de Cuiabá), a partida entre Cuiabá e Racing, da Argentina, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, realizada na primeira quinzena de abril, o clube argentino venceu o Dourado por 2x0. Os ingressos para o duelo estão à venda. Os valores vão de R$ 15 a R$ 150, de acordo com cada setor. No Camarote Oeste, o preço é de R$ 400 inteira e R$ 340 meia, com open bar e open food. Os setores Leste Superior e Inferior, Oeste Inferior, Camarote Oeste e Sul Inferior, destinado para as torcidas organizadas, estão disponíveis para a torcida auriverde. Os visitantes irão ficar no Norte Superior. Confira abaixo os locais de vendas, além, é claro, da comercialização online pelo www.tickethub.com.br. Sócio-torcedor do Dourado tem que realizar o check-in até um dia antes da partida, ou seja, à meia-noite de segunda-feira (02.05). Para isso, basta acessar o www.sociodourado.com.br ou pelo e-mail. Horários dos pontos de vendas – Dourado Store (Piso L3 Shopping Estação) – 10h às 22h – Escolinha do Cuiabá (Av. Beira-Rio) – 8h às 20h – LuckSports (Shopping Popular) – 9h às 20h – Lojas Tube (Shopping Pantanal e 3 Américas) – 10h às 22h – Loja Moda Verão (Tijucal, Centro, CPA 1 e Pedro 90, Cristo Rei, Av. Alzira Santana) – 8h às 18h – www.tickethub.com.br (vendas até a hora do jogo) Divisão de sócios Leste Superior: Dourado Sul Inferior: Bronze Leste Inferior: Prata Oeste Inferior: Ouro Camarote Oeste: Diamante

