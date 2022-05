Esporte 04/05/2022 05:17 Cuiabá leva virada do Racing e está eliminado da Copa Sul-Americana AssCom Dourado O Cuiabá está eliminado da Copa Sul-Americana 2022. Jogando em casa, o Dourado tentou e até abriu o placar no primeiro tempo, mas levou a virada do Racing-ARG na segunda etapa na noite desta terça-feira (3) na Arena e está fora da competição continental.

Com a derrota, o Cuiabá permanece no terceiro lugar do grupo B com 3 tentos, o que torna impossível a missão do Dourado de avançar à fase seguinte, já que somente o primeiro colocado se classifica. O time auriverde só pode chegar aos 9 pontos, atual pontuação dos líderes Racing e Melgar, que se enfrentam na rodada que vem e automaticamente pontuarão.

No jogo desta terça-feira, o Cuiabá começou atacando e logo aos 5 minutos obrigou o goleiro Gomez a fazer uma boa defesa. Aos 27, o Dourado abriu o placar com o zagueiro Marllon Borges. Elton, logo em seguida, carimbou a trave do Racing e quase ampliou. Valdivia, no final do primeiro tempo, desperdiçou a chance abrir 2 a 0.

Na volta do intervalo, o Dourado levou o empate e a virada em apenas 15 minutos. Moreno igualou aos 2 após passe de Chancalay. Aos 13, Copetti virou após cobrança de falta de Piovi. O Racing não enfrentou muitas dificuldades após conseguir ficar a frente do placar e apenas administrou o resultado.

O Dourado volta a campo no próximo domingo (8) pela quinta rodada do Brasileirão contra o Santos. As equipes se enfrentam às 17h (de MT), na Vila Belmiro, no litoral de São Paulo. Pela Sul-Americana, o Dourado encara o River no dia 18 de maio, às 18h15 (de MT), no estádio Centenário no Uruguai. Racing e Melgar se enfrentam no mesmo dia e no mesmo horário na Argentina.

