Esporte 10/05/2022 05:38 Live Futebol Br Flamengo: Paulo Sousa destaca confiança no trabalho do DM Técnico português está precisando encaixar as peças disponíveis para lidar com constantes desfalques no clube da Gávea GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO Desde o começo da temporada do Flamengo, o técnico Paulo Sousa está lidando com constantes desfalques. De uma forma inevitável, o treinador precisou compor o elenco colocando algumas peças fora de suas funções, como é o caso de Willian Arão, que é volante e vem atuando como zagueiro. Ao todo, apenas seis atletas não tiveram problemas musculares, sendo eles: Gabigol, Hugo Souza, Andreas Pereira, Willian Arão, João Gomes e Everton Ribeiro. Entretanto, em alguns momentos, Paulo Sousa conseguiu poupar eles, como o próprio Gabi, Everton Ribeiro e o goleiro Hugo (no rodízio com Santos), a fim de evitar desgastes físicos com as sequências de jogos. Mas, em contrapartida, o Mengão segue com uma lista extensa de jogadores ainda em tratamento e alguns nomes que estão sendo reavaliados, como o zagueiro/lateral Filipe Luís. Ele precisou ser substituído na última partida, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no domingo (8), com dores na panturrilha direita, e pode desfalcar o Mengão no próximo jogo. O técnico português ressaltou durante a coletiva de imprensa que confia no trabalho feito pelo DM (departamento médico). "Já disse publicamente que temos uma relação muito boa com o DM, muita confiança. Procuramos interagir todos os dias para equilibrar e ter os jogadores disponíveis. Não tendo (os jogadores), temos mais dificuldades de estabilidade do processo, isso é óbvio", afirmou Paulo Sousa. O próximo confronto do Flamengo será contra o Altos (PI), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (11), às 19h30 (de Brasília). A partida irá ocorrer no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

