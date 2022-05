Alvinegro tem vivido bons momentos desde a aquisição por parte do empresário John Textor

A vitória do Botafogo por 1 a 0 conquistada no último domingo (8), sobre o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), levantou muito mais do que a vontade interna pela volta ao protagonismo no futebol nacional - já que o Rubro-Negro é considerado a principal potência financeira do Brasileirão.

O clássico mostrou não só a evolução no trabalho do técnico Luís Castro, que esteve à beira do campo apenas pela quinta vez, mas também a disposição do atual plantel para virar a chave e mostrar quais são realmente as perspectivas do clube no primeiro ano como clube-empresa.

Ao quebrar o tabu de quase quatro anos sem vencer o Flamengo, o Botafogo mostra que, apesar da adaptação ao modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o clima no Estádio Nilton Santos é de foco e esperança pela volta aos trilhos para um clube gigante.

O principal reflexo deste momento, claro, vem das arquibancadas. Com mais de 30 mil torcedores nos dois jogos disputados no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro e presença marcante nos compromissos fora de casa, a torcida alvinegra vem dando show e lotando seus jogos pelo país.

Um elenco recém-formado, que ainda busca seu 100% de padrão tático, mas indica competitividade e de maneira instantânea desde a chegada da comissão técnica portuguesa. O Botafogo, além do futebol apesentado, ainda se apresenta como clube que mais gastou no início da temporada.

Com oito pontos e ocupando a sétima colocação na tabela de classificação do Brasileirão, o Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira (12), contra o Ceilândia-DF, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Alvinegro venceu a primeira partida por 3 a 0, no Distrito Federal.