Esporte 12/05/2022 07:26 Gazeta Digital Cuiabá é eliminado nos pênaltis pelo Atlético Goianiense e dá adeus à Copa do Brasil Foto: Divulgação O Cuiabá está eliminado da Copa do Brasil de 2022. O Dourado foi derrotado nos pênaltis pelo Atlético-GO por 5 a 3 na noite desta quarta-feira (11) após empatar o segundo jogo da terceira fase por 0 a 0 na Arena Pantanal. Alan Empereur, Uendel e Rodriguinho converteram as penalidades do Cuiabá e Pepê perdeu. O clube se despede da competição tendo arrecadado R$ 4,18 milhões. Com a eliminação, a equipe deixou de faturar mais R$ 3 milhões. Essa é a segunda eliminação da equipe auriverde em uma semana. Na última quarta-feira, também em casa, o Cuiabá foi eliminado da Sul-Americana após perder para o Racing por 2 a 1. O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Atlético-GO, ao menos na posse de bola, já que os times quase não criaram chances claras de gols. Os goianos tiveram 63% de posse contra 47% do Cuiabá e 3 finalizações contra nenhuma do Dourado. A volta para o segundo foi de mais domínio do Atlético. A equipe goiana teve as melhores chances do segundo tempo. Aos 30, Airton não conseguiu completar cruzamento de Léo Pereira e perdeu uma boa chance. Aos 39 Daniel Guedes, dentro da área, chutou forte e Walter salvou o Cuiabá. O Cuiabá volta a campo no próximo domingo (15) pela sexta rodada do Brasileirão. A equipe enfrenta o São Paulo, às 15h (de MT), no Morumbi.

