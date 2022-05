Dois produtores rurais mato-grossenses garantiram vaga no pódio da primeira prova da primeira etapa, categoria Autocross, no campeonato brasileiro de Velocidade na Terra 2022, realizada na sexta-feira (13.05), no autódromo Júnior Poletto, em Luís Eduardo Magalhães-BA.

O piloto e produtor rural Willian Cancelier venceu este primeiro gride. O segundo lugar ficou com o piloto Alexandre Garcia, que é produtor rural e empresário em Campo Novo do Parecis-MT. O terceiro lugar foi conquistado pelo competidor Ricardo Basso, agricultor baiano. O empresário e piloto do Rio de Janeiro, Wellinton Antunes ficou em quarto lugar. Já a quinta posição do pódio ficou com o competidor e também produtor rural mato-grossense, Emerson Reck, também de Campo Novo do Parecis.

Cancelier disse que os treinos livres na quinta-feira (11.05) e os classificatórios do início da tarde desta sexta foram bastante positivos. Na prova a boa forma se repetiu e apesar de um contratempo, a experiencia do piloto ajudou na conquista do primeiro lugar. “Na corrida procurei manter a calma pra conquistar o primeiro lugar. O carro vinha esquentando, quando eu via um pouco de espaço tirava um pouco o pé pra dar uma refrigerada”, contou.

Além da alegria do primeiro lugar, Willian Cancelier também comemorou a maior integração desta edição do VNT com o agro, por meio do ambiente criado pela organização e marcas patrocinadoras. “A gente pode ver que 90% dos pilotos são produtores e velocidade na terra é agro, não dá pra separar. Essa integralização tem que acontecer cada vez mais”, disparou.

Mato-grossense e segundo lugar do pódio, Alexandre Garcia elogiou a organização desta edição do VNT Brasil, comemorou e agradeceu o apoio da família. “Evento muito bem organizado, estrutura jamais vista no VNT, pista boa de disputa. Agradecer à equipe Bertasso que me deu um excelente carro. E claro, agradecer o apoio de toda minha família. Começamos bem com o segundo lugar. Sou bi-campeão brasileiro e em busca de mais um título já começamos com pé direito”, disparou Garcia.

A primeira etapa do campeonato continua neste sábado (14.05), com Warm-Up (aquecimento), às 11h, classificatórios às 13h e a segunda prova às 16h.

A realização do campeonato é do Grupo SR, que conta com patrocínio master da UPL OpenAg e Primavera Máquinas - John Deere. E patrocínio platinum da Petronas e FG Empreendimentos. Conta também com apoio da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Vale lembrar que todas as etapas terão transmissão ao vivo pelo site www.vntbrasil.com.br. Acompanhe as novidades também pelo @vntbrasil.