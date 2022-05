Esporte 15/05/2022 05:27 Lance Com gols de Cano, Fluminense vence o Athletico-PR pelo Brasileirão Fluminense bateu o Furacão por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira O Fluminense conseguiu a segunda vitória no Brasileirão neste sábado com Germán Cano sendo o destaque mais uma vez. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Tricolor venceu o Athletico-PR por 2 a 1, pela sexta rodada da competição, com dois gols do argentino. Matheus Felipe descontou para o Furacão nos minutos finais. Com o resultado, o Flu passa a acumular oito pontos, na 11ª colocação. Já o Furacão estaciona com seis pontos, na décima quarta posição da tabela. O Tricolor volta a entrar em campo na quinta-feira, contra o Santa Fe, pela Sul-Americana, enquanto o clube paranaense pega o Libertad, na quarta, pela Libertadores. Cano anotou dois gols (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC) FAZ O L

O começo da primeira etapa foi dominado pelo Flu, que pressionou o adversário e não deu espaço para contra-ataques. Aos oito minutos, Wellington fez bom lançamento para Cano, que recebeu, girou e abriu o placar no Raulino de Oliveira. O gol reforçou a confiança dos mandantes e o Tricolor cresceu ainda mais no jogo. Em um lance, Luiz Henrique avançou em velocidade e finalizou cruzado, mas a bola passou apenas perto da trave. REAÇÃO

O Athletico-PR passou a reagir e finalizou duas vezes em 10 mintuos, mas uma passou longe da meta e outra foi defendida por Fábio. Contudo, o Athletico pediu pênalti em jogada que Martinelli e Wellington cercaram um adversário com os braços, mas nada foi marcado. Na sequência, Khellven recebeu na linha de fundo e cruzou, mas nenhum outro jogador estava para executar a jogada. CHANCES PERDIDAS

Do lado do Flu, Luiz Henrique ainda tentou nova finalização, mas não ofereceu perigo. Ainda no primeiro tempo, David Braz se sentiu mal e Luccas Claro entrou em seu lugar. Nos minutos finais antes do intervalo, Luiz Henrique deu o passe para Cano, que tentou bater cruzado, mas o goleiro Bento agarrou a bola. Nos acréscimos, Vitinho se lesionou e teve que ser substituído por Cuello. GOLAÇO

​Na reta final do jogo, o Fluminense voltou a ser ofensivo e cercar o Athletico-PR, principalmente com a entrada de Willian Bigode e Jhon Arias. Aos 32 minutos, Willian alçou a bola para Luiz Henrique, que cabeceou para Cano e, mais uma vez, o artilheiro marcou outro gol e ampliou a vantagem no Raulino de Oliveira. Aos 45 minutos, Luccas Claro cabeceou livremente para a meta, mas a bola não entrou. Nos acréscimos, Matheus Felipe marcou o gol do Athletico-PR. FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 ATHLETICO-PR

Data/Hora: 14/05/2022, às 21h

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Vinicius Furlan (SP)



Gols: Germán Cano (08'1T/32'2T) e Matheus Felipe (46'2T)

Cartões amarelos: Pablo Siles (17'2T), Jhon Arias (21'2T), Cuello (25'2T), Willian Bigode (29'2T)

Cartões vermelhos: Ninguém.

FLUMINENSE: Fábio; Yago Felipe, Nino, David Braz (Luccas Claro/27'1T), Pineida; Wellington, André (Nonato/39'2T), Martinelli (Willian Bigode/09'2T), Nathan (Jhon Arias/09'2T); Luiz Henrique (Caio Paulista/39'2T) e Germán Cano.

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Pedro Henrique Abner; Hugo Moura, Erick (Marlos/0'2T), Matheus Fernandes (Pablo Siles/14'2T; Canobbio (Pedro Rocha/28'2T), Vitinho (Cuello/49'1T) e Pablo (Vitor Roque/28'2T).

