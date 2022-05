Esporte 15/05/2022 05:39 Gazeta Esportiva Atlético-MG bate o Atlético-GO e volta a vencer no Campeonato Brasileiro O Atlético-MG voltou a vencer no Brasileirão neste sábado. Jogando em casa, o Galo bateu o Atlético-GO por 2 a 0 e encerrou sequência de quatro jogos sem vitória no campeonato. Marlon Freitas (contra) e Hulk foram os autores dos gols da vitória. Com o resultado, o Galo assume a vice-liderança momentaneamente, com 12 pontos e se aproxima do líder Corinthians, que tem 13. Já o Dragão fica na vice-lanterna, com três pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Fortaleza ainda nesta rodada. Agora, o Atlético-MG se prepara para um duelo importante pela Libertadores. Na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), o time recebe o Independiente Del Valle-EQU. Já o Atlético-GO joga na terça-feira, às 21h30, em casa, contra o Antofagasta-CHI, pela Sul-Americana. O jogo O primeiro tempo começou movimentado. Logo de cara, o Atlético-GO chegou com perigo em chance de Léo Pereira, mas parou na defesa adversária. O Galo respondeu e, aos 13 minutos, empatou. Em cobrança de escanteio, Nathan Silva desviou no primeiro pau e Marlon Freitas desviou contra seu próprio gol e colocou o time da casa na frente. Após o gol, o Atlético-MG subiu de produção e passou a levar mais perigo. Aos 35 minutos, Jair recebeu dentro da área, cortou a defesa e bateu colocado, mas parou em Ronaldo. Apesar da pressão do Galo, o primeiro tempo não teve outros gols. Na volta do intervalo, Keno sentiu após arrancada e foi susbtituído por Ademir. O jogo ficou mais morno no início da segunda etapa, sem grandes chances para nenhuma das equipes. Aos 22 minutos, o Atlético-MG voltou a produzir e levou perigo em chute de fora da área de Nacho Fernández e boa investida de Hulk. Ronaldo salvou o Dragão nas duas ocasiões. Logo na sequência, porém, gol do Galo. Aos 26 minutos, Hulk bateu para o gol e Ronaldo defendeu. No rebote, Nacho devolveu a bola para o atacante, que empurrou para o fundo das redes. Superior na partida, o time da casa seguiu no campo de ataque e Hulk quase fez mais um aos 35 minutos, em bela cobrança de falta, mas Ronaldo apareceu novamente para defender. O placar, porém, não sofreu alterações. Vitória do Atlético-MG por 2 a 0. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 2 X 0 ATLÉTICO-GO Local: Arena Independência Data: 14 de maio de 2022, sábado Horário: Às 19h (de Brasília) Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS) Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS) VAR: Daniel Nobre Bins (RS) Cartões amarelos: Nathan Silva (CAM) Gabriel Baralhas e Léo Pereira (ACG) Cartões vermelhos: GOLS: Atlético-MG: Marlon Freitas (Contra) (13′ do 1ºT) e Hulk Atlético-GO: ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan (Otávio), Nacho Fernández (Rubens) e Zaracho (Calebe); Keno (Ademir) e Hulk (Eduardo Sasha). Técnico: Antonio Mohamed ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Marlon Freitas, Edson (Luiz Fernando), Gabriel Baralhas e Shaylon (Churín); Wellington Rato (Airton) e Léo Pereira (Lucas Lima). Técnico: Umberto Louzer

