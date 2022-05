Esporte 17/05/2022 09:37 Cuiabá libera venda de ingressos para partida contra Internacional; duelo ocorre no sábado (21) Pela sétima rodada do Brasileirão, o duelo está marcado para 20h (horário de Cuiabá). As entradas variam de R$ 15 a R$ 200 A Arena Pantanal, gerida pelo Governo de Mato Grosso, recebe neste sábado (21.05), a partida entre o Cuiabá e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O duelo da sétima rodada do Brasileirão está marcado para 20h (horário de Cuiabá). As entradas variam de R$ 15 a R$ 200, além do camarote com open bar e open food a partir de R$ 340. O Cuiabá busca apoio da sua torcida em casa para se recuperar na disputa do Brasileirão. A equipe auriverde não vence há três jogos e ocupa a 14ª posição da tabela, com sete pontos. A torcida do Cuiabá tem entradas disponíveis nos setores Leste Superior e Inferior, Oeste Inferior, Camarote Oeste e Sul Inferior, destinadas às organizadas. Os visitantes ficarão no Norte Superior. Os torcedores podem comprar as entradas em diversos pontos de Cuiabá e Várzea Grande, além da venda online . O sócio torcedor tem entrada gratuita, mas precisa fazer o check-in até um dia antes da partida, ou seja, à meia-noite de sexta-feira (20.05). Para isso, basta acessar o www.sociodourado.com.br ou pelo e-mail [email protected] Valores Leste Superior Sócio Dourado - Gratuito R$ 30 (inteira) - R$ 15 (meia) Sul Inferior Sócio Bronze - Gratuito R$ 40 (inteira) - R$ 20 (meia) Leste Inferior Sócio Prata - Gratuito R$ 100 (inteira) - R$ 50 (meia) Oeste Inferior Sócio Ouro - Gratuito R$ 200 (inteira) - R$ 100 (meia) Camarote Oeste Sócio Diamante - Gratuito R$ 400 (inteira) – R$ 340 (meia) Norte Superior R$ 60 (inteira) - R$ 30 (meia) Pontos de venda – Dourado Store (Piso L3 Shopping Estação) – 10h às 22h – Escolinha do Cuiabá (Av. Beira-Rio) – 8h às 20h – LuckSports (Shopping Popular) – 9h às 20h – Lojas Tube (Shopping Pantanal e 3 Américas) – 10h às 22h – Loja Moda Verão (Tijucal, Centro, CPA 1 e Pedro 90, Cristo Rei, Av. Alzira Santana) – 8h às 18h – www.tickethub.com.br (vendas até a hora do jogo)

