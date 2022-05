Em uma noite muito fria em Caxias do Sul, o Palmeiras derrotou o Juventude por 3 a 0, neste sábado (21) no estádio Alfredo Jaconi, e entrou de vez na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Após este triunfo, e com a rodada ainda incompleta, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira assumiu, ao menos momentaneamente, a vice-liderança da competição com 12 pontos. Já o Juventude permanece na zona do rebaixamento, agora na 18ª posição com seis pontos.

O Verdão começou muito bem o confronto, pois em sua primeira oportunidade clara já abriu o marcador. Aos oito minutos do primeiro tempo Dudu recebeu na ponta direita e cruzou para a entrada da área, onde Zé Rafael chegou batendo com categoria para vencer o goleiro César.

Melhor na partida o Palmeiras ampliou aos 30 minutos, quando Rony aproveitou bate e rebate na área adversária para apenas escorar para o fundo do gol com muito oportunismo. Mas quem deu números finais ao placar foi Gabriel Menino, já aos 46 do segundo tempo, quando levantou uma bola venenosa na área que acabou enganando César e morrendo no fundo do gol.

Empate na Vila Belmiro

Outra equipe de São Paulo a entrar em campo neste sábado foi o Santos, que empatou em 0 a 0 com o Ceará na Vila Belmiro. O resultado foi polêmico, pois o Peixe teve um gol do atacante de Léo Baptistão mal anulado.