Neste Domingo (22), foi realizada a 2ª Etapa do Campeonato Mato-grossense de Ciclismo Desafio Total Sport Fit Giro Nortão. Cerca de 100 atletas participaram da etapa nas categorias Elite, Master A, Master B, Sub 30, Master C, Feminino, Passeio e Junior. O percurso da competição foi de Sinop passando pelo município de Santa Carmem e chegando a cidade de Vera e retornando a Sinop. Onde Vera foi ponto de apoio aos ciclistas com a entrega de água. Quem falou sobre o apoio aos atletas foi o Diretor do Departamento de Esportes de Vera, Rodrigo Gomes.

“Para nós enquanto gestão municipal de Vera é uma honra receber a 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo o Desafio Total Sport Fit Giro Nortão. O pessoal de várias localidades que fizeram o percurso saindo do município de Sinop, Santa Carmem a Vera. Onde em Vera nós enquanto gestão tivemos um ponto de apoio para esses atletas. Foram mais de 100 ciclistas que passaram por nosso município. Um evento grandioso, muito bonito, muito bem organizado pela federação mato-grossense de ciclismo e nós, nos sentimos honrados por ser um dos municípios escolhidos a fazer parte do percurso do campeonato. Quero parabenizar o Felipe, todos da federação, a cada pessoa envolvida para a realização desta evento e a cada ciclista que se dedicou, este é um esporte que vem crescendo muito. E nós queremos valorizar cada vez mais cada modalidade esportiva, tudo aquilo que é saúde que é lazer e que possa proporcionar entretenimento a nossa população. Quero agradecer também a toda equipe cultura e esporte de Vera que esteve ali se dedicando arduamente para que tudo corresse bem. Meus agradecimentos também a Secretaria de Saúde que disponibilizou ambulância e também a Polícia Militar que foi muito parceira do evento. Agradeço também a gestão municipal em nome do nosso Prefeito que desde o primeiro momento que fomos procurados pela federação falou que ia apoiar e mantivemos o nosso apoio para que esse lindo evento passasse pelo nosso município”, destacou Gomes.

As cidades que participaram desta etapa foram, Sinop, Tangará da Serra, Alta Floresta, Acorizal, Lucas do Rio Verde, Jaciara, Rondonópolis, Tapurah, Nova Mutum, Várzea Grande, Sorriso, Sapezal, Cuiabá, Nova Ubiratã, Guarantã do Norte, Nobres e Matupá. Felipe Vicenzi Giaretton que é um dos organizadores do evento junto a Federação Mato-grossense de Ciclismo, falou sobre a realização do evento. “Realizamos a 2ª Etapa do Campeonato Mato-grossense de Ciclismo Desafio Total Sport Fit Giro Nortão, com largada na cidade de Sinop, passando pelos municípios de Santa Carmem e Vera, com as categorias Elite, Master A, Master B, Master C e Master D, e com as categorias de base Sub 30, Júnior e a Feminina e a categoria passeio que foi a galera do mountain bike que foi até Santa Carmem fez 60 km e retornou, e o pessoal da Junior, da Master C e D foram até o km 90 e o pessoal da Elite, Master A e B foram até a cidade de Vera completando percurso e retornando até Sinop”, concluiu Felipe.