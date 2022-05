O Atlético-MG perdeu de 2 a 1 para o Tolima, na noite desta quarta-feira (25) no estádio do Mineirão, e viu ser interrompida uma invencibilidade de 18 partidas na Copa Libertadores (a maior da história da competição). Porém, mesmo com este revés o Galo conseguiu fechar a primeira fase na liderança do Grupo D da competição com 11 pontos, mesma pontuação do Tolima, que alcançou um saldo de gols inferior (4 a 1).

Após uma etapa inicial movimentada, na qual o meio-campista Rubens chegou a acertar uma bola no travessão, a equipe colombiana conseguiu abrir o placar aos nove minutos do segundo tempo. Ibargüen fez boa jogada pela direita e cruzou para a área, onde Michael Rangel não perdoou de cabeça.

Em desvantagem no marcador a equipe do técnico Antonio Mohamed partiu para a frente, e arrancou o empate aos 42 minutos. Após cobrança de escanteio, Fábio Gomes ganhou no alto do goleiro Domínguez e escorou para a entrada da área, onde Eduardo Sasha chegou batendo de esquerda, com violência, para marcar um belo gol.

Porém, quatro minutos depois o Galo vacilou e permitiu que Lucumí puxasse contra-ataque do meio de campo com muita liberdade, tabelasse com Plata, e recebesse na área para bater com categoria para garantir o triunfo final do Tolima.

Após terminar a participação na primeira fase da Copa Libertadores, o Atlético-MG se concentra no Brasileiro, competição na qual recebe o Avaí no Mineirão no domingo (29).