Estreia do uniforme vai acontecer no próximo domingo (29), diante do Athletico-PR, na Arena Pantanal

Com inspiração nas cores e história da capital mato-grossense, o Cuiabá lançou a nova camisa auriverde para a temporada 2022. A estreia do uniforme será neste domingo, no duelo contra o Athletico-PR, na Arena Pantanal. A camisa carrega a história de Cuiabá, com destaque para o amarelo, que representa a riqueza do ouro da cidade, encontrado em abundância quando a capital foi fundada. Com listras finas e duas faixas, na altura do peito e cintura, o verde representa as palmeiras, símbolo da capital mato-grossense.

A gola da camisa é em corte V também na cor verde. Na altura do pescoço, a inscrição Dourado, com duas estrelas, reforçam a simbologia do mascote do Cuiabá, o rei do rio. O novo manto auriverde tem uma combinação de cores única no futebol brasileiro.

A nova camisa já está a venda pelo valor de R$ 249,90, na Dourado Store e no site da loja: douradostore.com.br. Os modelos feminino e infantil chegam em breve para os torcedores. O primeiro duelo com o novo manto será disputado no domingo (29), diante do Athletico-PR, às 17h (de MT), na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Brasileirão.