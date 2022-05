Esporte 27/05/2022 14:45 GE Oitavas de final da Libertadores: veja os confrontos e o chaveamento até a final Confira as partidas da próxima fase, que terá seis clubes brasileiros Foto: Reprodução A Conmebol definiu em sorteio nesta sexta-feira os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2022. O Corinthians voltará a enfrentar o Boca Juniors, assim como ocorreu na fase de grupos. Veja os confrontos (times da direita decidem em casa): Athletico-PR x Libertad

Fortaleza x Estudiantes Emelec x Atlético-MG

Cerro Porteño x Palmeiras Tolima x Flamengo

Corinthians x Boca Juniors Vélez Sarsfield x River Plate

Talleres x Colón Os jogos das oitavas serão nas semanas de 29 de junho e 6 de julho. A decisão, em 29 de outubro, será em jogo único na cidade de Guayaquil, no Equador. Seis clubes brasileiros estão entre os 16 participantes das oitavas. Das últimas cinco edições de Libertadores, quatro brasileiros venceram a competição: Grêmio (2017), Flamengo (2019), Palmeiras (2020 e 2021). Em 2018, o River Plate, da Argentina, foi o campeão. As duas últimas finais envolveram apenas clubes brasileiros: Palmeiras 1 x 0 Santos, em 2020, e Palmeiras 2 x 1 Flamengo, em 2021. PREMIAÇÃO A Conmebol aumentou os valores desta Libertadores. O campeão levará, ao todo, somando todas as fases, pouco mais de 23 milhões de dólares (cerca de R$ 113 milhões na cotação atual). Só pelo título, a quantia aumentou de 15 milhões para 16 milhões de dólares (R$ 77 milhões). Cada clube recebe três milhões de dólares pela fase de grupos, 1,05 milhão pelas oitavas de final, 1,5 milhão pelas quartas e 2 pela semifinal. O vice-campeão fica com 6 milhões de dólares.

Voltar + Esporte