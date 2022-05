Atacante brasileiro se destaca e marca o gol que dá o título continental ao time espanhol

O Real Madrid é campeão da Champions League! Em uma grande final realizada no Stade de France, em Paris, neste sábado (28), o time espanhol venceu o Liverpool por 1 a 0, com gol de Vinícius Júnior, e ficou com a taça do torneio europeu pela 14ª vez. Além do atacante brasileiro, o goleiro Courtois também brilhou na decisão, parou o ataque da equipe inglesa e ajudou o Real a ampliar ainda mais sua hegemonia na Champions.

A decisão, que estava programada para começar às 16h, acabou atrasando 37 minutos por conta de uma confusão envolvendo o acesso dos torcedores ao Stade de France. Mas quando a bola finalmente rolou, o que se viu foi o Liverpool dominando as ações no início da partida e encurralando o Real Madrid. Logo aos 15 minutos, os Reds criaram uma boa chance de abrir o placar com Salah, que recebeu a bola dentro da área, após grande jogada de Alexander-Arnold, e finalizou para grande defesa do goleiro Courtois.

Sem diminuir a pressão, o time inglês criou outra boa chance aos 20 minutos, com Mané, que arriscou um chute da entrada da área e obrigou Courtois a se esticar para espalmar a bola, que ainda chegou a tocar na trave.

Com mais posse de bola e ocupando bem os espaços dentro de campo, a equipe de Klopp buscava propor o jogo com intensidade e rondava a área adversária com frequência. Já o time merengue, se limitava a tentar parar as investidas do rival. Mas no final da primeira etapa, o Real enfim conseguiu criar um lance de perigo com Benzema, que, após bate-rebate dentro da área, chegou a balançar as redes do goleiro Alisson. No entanto, depois de uma longa checagem do VAR, o lance acabou sendo invalidado por impedimento.

O Real decidiu mudar a postura no segundo tempo, e foi aí que a estrela de Vinícius Júnior brilhou. Aos 13 minutos, Valverde partiu em arrancada pelo lado direito, invadiu a área e tentou o chute cruzado. A bola encontrou o atacante brasileiro do outro lado, livre de marcação. Ele só teve o trabalho de concluir para o fundo do gol e colocar o time merengue em vantagem na decisão.

Sem outra alternativa a não ser se lançar para o ataque em busca da igualdade, o Liverpool foi para cima do Real. A partir daí, começou um embate pessoal entre Salah e Courtois. O craque dos Reds criou grandes chances para empatar, mas parou nas excelentes defesas do goleiro belga.

O time inglês seguiu insistindo até o final, mas o Real conseguiu segurar a vantagem, saiu do Stade de France vencedor e conquistou a Champions League pela 14ª vez, ampliando sua hegemonia como maior campeão do torneio.