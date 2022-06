Esporte 04/06/2022 08:21 Live Futebol BR Buscando vencer fora de casa, São Paulo enfrenta o Avaí no Brasileirão RUBENS CHIRI / SPFC.NET Neste sábado (5), o São Paulo visita o Avaí, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que acontece no Estádio da Ressacada, pode valer a liderança provisória do Brasileirão para o Tricolor Paulista. Caso a equipe comandada por Rogério Ceni vença, e Corinthians e Coritiba tropecem, o clube dormirá na liderança. Apesar disso, o Tricolor Paulista terá nove desfalques para essa partida. Gabriel Sara, Andrés Colorado, Nikão e Talles Costa, que estão lesionados, não poderão entrar em campo. O colombiano até fez atividades com a fisioterapia, entretanto ainda não foi liberado para retornar. A expectativa é que o jogador volte apenas diante do Coritiba, no meio da semana. Além deles, Arboleda, Caio e Beraldo estão com suas respectivas seleções, e por isso serão baixas diante do Avaí. Para completa a lista de desfalques, Igor Gomes, expulso contra o Ceará, e Rafinha, que levou o terceiro amarelo, estarão cumprindo suspensão. Por isso, Ceni precisará realizar mudanças em seus principais jogadores para sair com os primeiros três pontos do Brasileirão. A expectativa é que Igor Vinícius seja utilizado no lugar de Rafinha. Já para a vaga de Igor Gomes, André Anderson é a principal opção. Léo deverá formar a dupla de zaga com Diego Costa, devido a ausência de Arboleda. Já o Avaí terá menos desfalques que o Tricolor. A equipe comandada por Eduardo Barroca terá apenas o goleiro Douglas Friedrich como baixa certa, visto que o arqueiro foi expulso no último jogo da equipe. Bressan, que se recupera de lesão, é visto como dúvida, e o próprio treinador já declarou que espera pelo retorno do atleta diante do São Paulo, mas precisa de autorização do Departamento Médico. “Sobre Bressan, iremos esperar até o último momento, pois é um jogador também muito importante e que se comunica muito bem. Caso não seja possível ele jogar, tenho confiança plena nos jogadores da posição para entrar e fazer uma boa partida”, explicou Barroca em entrevista coletiva. FICHA TÉCNICA

Avaí x São Paulo

Local: Estádio da Ressacada, em Santa Catarina

Data e hora: Sábado (4) às 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco - RS

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Michael Stanilau - RS

VAR: Wagner Reway - PB AVAÍ: Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur e Cortez; Raniele, Eduardo e Bruno Silva; Morato, Muriqui e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca. SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson (Patrick) e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

