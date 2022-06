Esporte 07/06/2022 16:43 Copa do Brasil: oitavas terão quatro clássicos e Fla x Atlético-MG A Copa do Brasil já tem a definição das oitavas de final. Nesta terça-feira, a CBF realizou o sorteio dos confrontos entre os 16 times que estão nessa fase da competição e jogos importantes acontecerão. No total, serão quatro clássicos estaduais e confrontos de arrepiar como Flamengo x Atlético-MG. Os jogos das oitavas acontecerão nos dias 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07. As quartas de final, 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08. Já as semifinais nos dias 24/08 e 14/09 e as partidas da final em 12/10 e 19/10. Veja todos os confrontos (clube da direita decide em casa): Corinthians x Santos

São Paulo x Palmeiras

Athletico-PR x Bahia

Goiás x Atlético-GO

Fortaleza x Ceará

Fluminense x Cruzeiro

América-MG x Botafogo

Atlético-MG x Flamengo

