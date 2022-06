Esporte 12/06/2022 06:37 Sob novo técnico, Cuiabá arranca empate em 1 a 1 contra o Bragantino Foto: Divulgação O time do Cuiabá conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, neste sábado (11), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo é válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou a estreia do técnico português à frente do Cuiabá. O Dourado somou mais um ponto e chegou a 12 pontos, resultado que o mantém na zona de rebaixamento. O gol do Cuiabá foi marcado por André Felipe, em cobrança de pênalti. O Dourado volta a jogar na quarta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã, pela rodada 12. O Cuiabá começou pressionado e chegou bem na área por duas vezes com Felipe Marques. Na fria noite cuiabana, o adversário acabou abrindo o placar aos 16 minutos após cruzamento na área que Artur completou. O Dourado partiu para cima em busca do empate e criou chances de perigo pelos lados do campo. Nos minutos finais, Pepê quase empatou em cabeçada após cobrança de escanteio. Nos acréscimos, foi a vez de Gava emendar um lindo chute que parou na boa defesa do goleiro. Quando a primeira se encaminhava para o fim, Felipe Marques foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti após revisão no VAR. André Felipe deslocou o goleiro e empatou a partida aos 50. No segundo tempo, o Dourado foi só pressão em busca da virada, com a velocidade dos atacantes e o bom posicionamento ofensivo. A virada quase veio em cobrança de falta de Gava que o goleiro salvou em dois tempos. A partida caiu de produção após os 20 minutos e o placar terminou mesmo com a igualdade de 1 a 1. O time Walter, João Lucas, Paulão, Marllon e Uendel; Camilo, Rafael Gava (Rodriguinho) e Pepê (Marcão); André Luís (Everton), Felipe Marques (Cafú) e André Felipe (Elton). Técnico: António Oliveira. (Com informações da assessoria)

