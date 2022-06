Com o resultado, o Internacional chegou à terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos; o Flamengo é o 15º, com 12 pontos

O Flamengo chegou ao terceiro jogo seguido com derrota. Neste sábado, o Internacional venceu o Rubro-Negro por 3 a 1 no Beira-Rio, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro . Wanderson (2) e Pedro Henrique marcaram os gols do Colorado, e Andreas Pereira descontou para a equipe carioca.



Agora, o Internacional volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h30, para enfrentar o Goiás na Serrinha. Já o Flamengo rebe o Cuiabá no Maracanã, no mesmo dia e horário. Ambas as partidas são válidas pela 12ª rodada do Brasileirão. O Internacional precisou de apenas 44 segundos para abrir o placar no Beira-Rio. Depois de retomar a posse no campo de ataque, a bola chegou até Alan Patrick.

O camisa 10, por sua vez, enfiou um ótimo passe para Bustos, que invadiu a área pela direita em liberdade. O lateral, então, levantou a cabeça e cruzou rasteiro para Wanderson fazer o primeiro gol do Inter.

MARCAÇÃO FORTE

Logo após o gol, o Inter abaixou as linhas, o que fez o Flamengo jogar praticamente todo no campo de ataque. No entanto, a marcação colorada foi bem feita, e o Rubro-Negro mostrou muita dificuldade em furar o sistema defensivo do rival.

FLA ERRA, E O INTER APROVEITA

Nesse cenário, o time gaúcho explorou os contra-ataques e ampliou a vantagem justamente dessa forma. Após toque errado de bola errado de Everton Ribeiro no meio de campo, Alan Patrick aproveitou o presente e tocou para David. O centroavante puxou o ataque e acionou Wanderson pelo lado esquerdo. O camisa 11, por sua vez, invadiu a área, cortou para dentro e bateu no canto, sem chances de defesa para Diego Alves.

FLAMENGO DÁ O TROCO

O Rubro-Negro voltou melhor do intervalo e diminuiu o placar da mesma forma que sofreu o segundo gol. Aos 12 minutos, Willian Arão desarmou Alan Patrick no campo de ataque e lançou bom passe para Bruno Henrique. O camisa 27, pelo lado esquerdo, cruzou na medida para Andreas Pereira, que pegou de primeira para balançar as redes do goleiro Daniel.

INCRÍVEL

Depois do gol, o Flamengo manteve a pegada, pressionou o Inter, mas não conseguiu marcar. A equipe gaúcha, por sua vez, teve a chance de matar o jogo, mas desperdiçou. Aos 33 minutos, Pedro Henrique venceu marcação do Rubro-Negro e cruzou para Taison, que, mesmo dentro da pequena área, pegou muito forte na bola e isolou.

VITÓRIA COLORADA

Já nos acréscimos, a arbitragem assinou pênalti de Matheuzinho em cima de Pedro Henrique. Na cobrança, cobrada pelo próprio camisa 28, bola para um lado e Diego Alves para o outro. Com o terceiro gol, o Internacional matou o jogo e garantiu mais três pontos.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com o resultado, o Internacional chegou à terceira colocação do Brasileirão, com 18 pontos conquistados. Já o Flamengo é o 15º do Brasileirão, com 12 pontos.

FICHA TÉCNICA

Internacional 3 x 1 Flamengo

Estádio : Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora : 11 de junho de 2022, às 21h

Árbitro : Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes : Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro : Douglas Schwengber da Silva (RS)

VAR : Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Cartões amarelos : Carlos de Pena, Taison e Bustos (INT), Matheuzinho e Marinho (FLA)

Cartões vermelhos : -

Gols : Wanderson (1-0) (00'/1ºT), Wanderson (2-0) (21'/1ºT), Andreas Pereira (2-1) (14'/2ºT) e Pedro Henrique (3-1) (46'/2ºT)

INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)

Daniel; Fabricio Bustos (Rodrigo Moledo, 39'/2ºT), Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Rodrigo Dourado (Johnny, 21'/2ºT), Gabriel e Alan Patrick (Alemão, 21'/2ºT); Carlos de Pena, Wanderson (Taison, 21'/2ºT) e David (Pedro Henrique, 31'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís (Ayrton Lucas, 37'/2ºT); Willian Arão (Pedro, 37'/2ºT), Thiago Maia (Marinho, 00'/2ºT) e Andreas Pereira; Everton Ribeiro (Diego, 37'/2ºT), Gabigol e Bruno Henrique.