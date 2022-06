É incontestável que Neymar e Lionel Messi são dois grandes craques que têm feito história no futebol mundial das últimas décadas, além de terem sido protagonistas de uma dupla espetacular atuando pelo Barcelona. Recentemente a dupla foi novamente unida no Paris Saint-Germain e as expectativas para a primeira temporada eram altíssimas. No entanto, embora o desempenho na primeira temporada juntos não tenha sido ruim, foi abaixo do esperado por muitos. Será que eles podem mais uma vez se tornar a melhor dupla do futebol mundial? Entenda um pouco mais abaixo e não perca a oportunidade de tentar a sua sorte hoje mesmo.

Adaptação

É fato que muitos jogadores têm certa dificuldade em se adaptar a um novo clube logo após uma transferência futebolística, ainda mais quando a mudança é para outro país e com uma língua diferente. E com os grandes craques do futebol mundial, isso não é diferente. O próprio Neymar quando se transferiu para o PSG, em 2017, sofreu com a adaptação nos primeiros meses. Porém, depois deslanchou e se tornou de longe o grande craque do time por muitos anos.

Com Lionel Messi, parece que a situação é semelhante. Embora o argentino não tenha jogado mal em seu primeiro ano no PSG, o desempenho ficou abaixo das expectativas de muitos. No entanto, a tendência para esta próxima temporada é que ele deslanche, principalmente agora que já está mais familiarizado com as instalações do clube, com

nova língua e com os companheiros de equipe. De fato, o desempenho de Messi pela Seleção Argentina dá fortes indícios de que ele retornou a grande fase, com muitos gols marcados e assistências concedidas recentemente.

Dificuldades táticas

O Paris Saint-Germain tem passado por muitas dificuldades quanto ao cargo de treinador nos últimos anos. Foram várias trocas seguidas na posição de técnico em poucos anos, dado este que já demonstra que o clube tem sofrido neste aspecto. Mais recentemente, o grande desafio para o treinador e a comissão técnica tem sido procurar a melhor forma de jogar e que ao mesmo tempo faça com que Messi, Neymar e Mbappe, as estrelas do time, entreguem o máximo de seu potencial.

Após um ano deste trio juntos, a tendência para a temporada seguinte é que a comissão técnica do PSG finalmente consiga encontrar uma boa maneira de aplicar estas ideias, o que certamente terá impacto positivo no clube.

Condição física

Messi já passou da casa dos 30 anos há um bom tempo e, como acontece com qualquer atleta nesta idade, o fator físico começa a dificultar. No entanto, no fim da última temporada Messi melhorou bastante seu desempenho, um forte indicativo de que ele virá 100% fisicamente para a temporada seguinte. Já Neymar tem sofrido há muitos anos com várias lesões, principalmente na região do tornozelo e dos pés. Entretanto, Neymar tem se mostrado cada vez mais focado em melhorar seu físico e evitar lesões, o que pode fazer a diferença para o craque brasileiro.

Conclusão

Diante de todos estes aspectos, a expectativa para a temporada 2022-23 do Paris Saint-Germain é de que Lionel Messi e Neymar estejam ambos totalmente adaptados ao clube. É esperado também que os problemas táticos que surgem com a presença desta dupla sejam finalmente sanados, além do fato de que tanto Messi quanto Neymar estão amplamente comprometidos em aprimorar suas respectivas condições físicas. Com todos estes fatos, a tendência é que Neymar e Messi consigam sim repetir a incrível dupla mais uma vez agora no PSG.