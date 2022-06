O Flamengo alcançou a primeira vitória sob o comando do técnico Dorival Júnior, após bater o Cuiabá por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (15) no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a primeira após uma sequência de três derrotas na competição, o Rubro-Negro chegou aos 15 pontos. Já o Dourado permanece com 12 pontos, dentro do Z4.

Jogando diante de mais de 43 mil torcedores, o Flamengo abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Ayrton Lucas cruzou e a bola acabou enganando o goleiro Walter e entrou. O segundo da equipe carioca saiu aos 33 minutos da etapa final, quando o uruguaio Arrascaeta achou Gabriel Barbosa, que bateu na saída do goleiro adversário.

Agora o Flamengo se prepara para o jogo contra o Atlético-MG no próximo domingo (19), enquanto o Cuiabá recebe o Ceará na Arena Pantanal um dia antes.

Triunfo fora de casa

Outra equipe a triunfar foi o Internacional, que, jogando no estádio da Serrinha, bateu o Goiás por 2 a 1. O Colorado venceu com gols de Alan Patrick e Edenílson para chegar aos 21 pontos. Já o Esmeraldino descontou com Da Silva para permanecer com 14.